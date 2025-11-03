Microsoft признала, что баги Windows 11 могут окрашивать игры и видео в красный и «замораживать» контент на экране

Microsoft сообщила, что ей известно о проблеме, из-за которой некоторые видео или игры могут отображаться с красным оттенком после установки последних обновлений ОС — особенно августовского (KB5064081) и более поздних. Исправление найдено и включено в октябрьское (KB5067036) обновление Windows 11. Оно также будет включено в пакет ежемесячного обновления Patch Tuesday, который выйдет 11 ноября.

По данным Windows Latest, проблема с красным оттенком в некоторых играх и видео, не была широко распространена. Ошибка в Windows 11, вероятно, влияла на то, как ОС отображает цвета, особенно при попытке настроить цветопередачу и увеличить яркость в HDR.

«После установки обновления KB5064081 некоторые видео и игры могут неожиданно отображаться в красном цвете», — сообщила Microsoft в примечании к выпуску и добавила, что теперь проблема устранена.

В Windows 11 также была обнаружена ошибка, приводящая к проблемам отображения контента в активном окне, когда в фоновом режиме работает полноэкранное приложение. При запуске игры в полноэкранном режиме и последующем сворачивании её в фон окна запущенных приложений или браузеров могут обновляться неправильно. Например, при прокрутке страницы в Edge или Chrome обновляется только часть страницы. Целиком страница браузера обновляется лишь при перемещении курсора мыши.

Аналогичная ошибка может встречаться в текстовых редакторах, например в Microsoft Word или онлайн-редакторах. Как пишет Маянк Пармар (Mayank Parmar) из Windows Latest, он столкнулся с проблемой горизонтального обновления содержимого на странице. Видео с ошибкой можно посмотреть ниже.

К слову, автор этой заметки также столкнулся с описанной проблемой. Только в его случае контент был разделён горизонтально: левая сторона окна Word обновлялась (прокручивалась) вместе с колёсиком мыши, а правая как бы «застывала» на месте. Первым делом, как и в случае коллеги из Windows Latest, были предположены проблемы с графическими драйверами. Только в случае зарубежного ресурса речь шла о новом драйвере Intel для графики Arc, а в случае сотрудника 3DNews — для видеокарты Nvidia.

Как выяснилось, это была проблема именно со стороны Windows 11. В примечании к обновлению Microsoft подтвердила, что из-за ошибки может обновляться только одна часть экрана, когда в фоновом режиме запущено полноэкранное приложение или игра. Ошибка уже исправлена. Исправление включено в октябрьское обновление и также войдёт в ноябрьское обновление Patch Tuesday.

«Приложения и браузеры могут отображать частично не обновляемый контент на экране, когда другие приложения, развёрнутые на весь экран или работающие в полноэкранном режиме, обновляются в фоновом режиме. Эта проблема особенно заметна при прокрутке, поскольку может обновляться только часть содержимого окна», — сообщает Microsoft.

Несмотря на решение этих крайне неприятных проблем, октябрьское обновление привело к появлению новых. Например, оно ломает «Диспетчер задач»: из-за ошибки он не может корректно завершить работу и продолжает функционировать в фоновом режиме, тем самым увеличивая потребление оперативной памяти, что может сказаться на общей производительности системы.

Microsoft подтвердила эту проблему, отметив, что большое количество открытых копий «Диспетчера задач» может снижать производительность. Следующее обновление, запланированное на 11 ноября, скорее всего, будет включать необходимое исправление.