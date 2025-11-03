Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Сверхтонкий смартфон Huawei Mate 70 Air ...
реклама
Новости Hardware

Сверхтонкий смартфон Huawei Mate 70 Air показался на фотографиях

Несколько производителей смартфонов, включая Samsung, Tecno, Apple и Motorola, выпустили в этом году сверхтонкие смартфоны. Компания Huawei намерена не отставать и от трендов, и представит сверхтонкий смартфон Mate 70 Air. В китайских социальных сетях появились первые живые фотографии этого устройства.

Источник изображения: Huawei Central

Источник изображения: Huawei Central

На опубликованных фотографиях видно, что дисплей Mate 70 Air имеет закруглённые углы. По слухам, диагональ экрана составляет 6,9 дюйма. На фронтальной стороне устройства в верхней части расположен глазок фронтальной камеры, а закруглённые рамки экрана плавно переходят в рамку корпуса.

На задней панели расположен круглый островок камеры с тремя датчиками. По слухам, Mate 70 Air получит основной сенсор размером 1/1,3 дюйма. Ожидается, что толщина смартфона составит около 6 мм. Также, согласно утечкам, Huawei предложит поддержку как физической nanoSIM-карты, так и eSIM.

Предполагается, что устройство будет оснащено процессором Kirin 9020, получит до 16 Гбайт оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 5.1. Mate 70 Air будет доступен в цветах «Обсидиановый чёрный», «Белое перо» и «Золотой шёлк и серебристая парча».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 с гидролокатором и водостойкостью до 150 м
Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X (2025): тонкости творчества
Huawei представила смартфон Nova 14 Lite на устаревшем чипе Kirin 8000 и HarmonyOS 5.1
Представлена глобальная версия смартфона RedMagic 11 Pro с воздушно-жидкостным кулером и урезанной батареей за $699
Oukitel WP60 — сверхпрочный смартфон с ёмкой батареей и ярким дизайном
Разработчик приставок Ayaneo выпустит смартфон, который «действительно создан для геймеров»
Теги: смартфон, huawei
смартфон, huawei
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.