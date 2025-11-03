Сверхтонкий смартфон Huawei Mate 70 Air показался на фотографиях

Несколько производителей смартфонов, включая Samsung, Tecno, Apple и Motorola, выпустили в этом году сверхтонкие смартфоны. Компания Huawei намерена не отставать и от трендов, и представит сверхтонкий смартфон Mate 70 Air. В китайских социальных сетях появились первые живые фотографии этого устройства.

На опубликованных фотографиях видно, что дисплей Mate 70 Air имеет закруглённые углы. По слухам, диагональ экрана составляет 6,9 дюйма. На фронтальной стороне устройства в верхней части расположен глазок фронтальной камеры, а закруглённые рамки экрана плавно переходят в рамку корпуса.

На задней панели расположен круглый островок камеры с тремя датчиками. По слухам, Mate 70 Air получит основной сенсор размером 1/1,3 дюйма. Ожидается, что толщина смартфона составит около 6 мм. Также, согласно утечкам, Huawei предложит поддержку как физической nanoSIM-карты, так и eSIM.

Предполагается, что устройство будет оснащено процессором Kirin 9020, получит до 16 Гбайт оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 5.1. Mate 70 Air будет доступен в цветах «Обсидиановый чёрный», «Белое перо» и «Золотой шёлк и серебристая парча».