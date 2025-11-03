Календарь релизов 3 – 9 ноября: Europa Universalis V, Syberia Remastered, Whiskerwood и Devil Jam

На этой неделе календарь GamesBlender встречает мощные релизы и долгожданные возвращения. Откройте для себя жутковатую атмосферу The Séance of Blake Manor, побегайте с друзьями в Escape Simulator 2, почувствуйте ностальгию с Syberia Remastered и испытайте экшен в Pioner. А ещё вас ждут Devil Jam, Europa Universalis V и свежие городские истории от Farthest Frontier и Voidtrain 1.0. Неделя, которую пропустить нельзя!

