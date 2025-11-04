Феноменальный успех: продажи супергеройской комедии Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us превысили миллион копий

Разработчики из американской AdHoc Studio, основанной выходцами из Telltale Games, Ubisoft и Night School Studio, поделились информацией о первых успехах своей супергеройской комедии Dispatch.

Напомним, Dispatch стартовала 22 октября и ненадолго даже возглавила список текущих бестселлеров Steam. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 93 %).

Как стало известно, суммарные продажи Dispatch на PC (Steam) и PS5 за первые десять дней с релиза превысили миллион копий. Судя по сопровождавшей анонс иллюстрации, успех удивил даже разработчиков.

«Два дня. 80 миллионов проданных копий. Было бы классно. Мы же за десять дней продали 1 миллион. Тоже довольно неплохо», — разработчики Dispatch вынуждены умерить свои амбиции.

По сюжету Меха-мэн (Роберт Робертсон) лишается своей брони в битве с заклятым врагом и вынужден устроиться диспетчером в супергеройское агентство управлять командой бывших злодеев, проходящих реабилитацию.

Dispatch предлагает смесь повествования, стратегии и юмора, историю о том, что значит быть героем (будь то в плаще или за офисным столом), последствия принятых решений, звёздный актёрский состав и перевод на русский.

К настоящему моменту доступно лишь четыре из восьми сюжетных эпизодов Dispatch. Последние будут выходить парами каждую среду на протяжении следующих двух недель: 5 и 12 ноября.