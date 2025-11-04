Сегодня 04 ноября 2025
Новости Software

Apple запустила полностью новую веб-версию App Store с расширенной функциональностью

Компания Apple кардинально изменила веб-интерфейс своего фирменного магазина приложений и цифрового контента App Store. Теперь пользователи могут задействовать все функции платформы прямо в браузере благодаря отдельным страницам с библиотеками приложений для iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Watch и TV.

Источник изображений: App Store

Ранее при переходе по ссылке apps.apple.com можно было попасть на страницу с общей информацией о платформе App Store. Теперь же эта ссылка ведёт к полноценной версии магазина цифрового контента, с которой можно взаимодействовать посредством браузера. К примеру, в веб-версии App Store появилась знакомая по iPhone вкладка с ежедневными рекомендациями, где также можно получить доступ к текущим событиям, редакторским подборкам программных решений, спискам лучших продуктов по категориям и др.

Обновление дизайна затронуло и страницы приложений. В карточке приложения можно найти описание, скриншоты, отзывы пользователей, рейтинги и другую информацию. Вместе с этим разработчики обновили интерфейс поисковой системы, с помощью которой можно находить конкретные приложения. Прежде единственным реальным способом сделать это был поиск через Google и переход сразу на страницу искомого продукта.

Уже сейчас все желающие могут ознакомиться с обновлённым интерфейсом веб-версии App Store. В верхнем левом углу сервиса появился переключатель между разными магазинами приложений для каждой из платформ Apple. Вероятно, обновление дизайна сделает взаимодействие с платформой App Store более удобным.

Теги: app store, apple, приложения
