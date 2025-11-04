Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Вышла Apple iOS 26.1 — она принесла «отк...
реклама
Новости Software

Вышла Apple iOS 26.1 — она принесла «отключение» Liquid Glass и многое другое

Apple выпустила общедоступную версию iOS 26.1, одним из наиболее заметных нововведений которой стал переключатель режима прозрачности Liquid Glass. Эта настройка призвана решить некоторые проблемы с читаемостью у дебютного варианта iOS 26 — теперь можно смягчить глянцевые эффекты у кнопок, вкладок и других навигационных элементов.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Новая настройка интерфейса появилась ещё в бета-версии iOS 26.1. Она позволяет выбирать один из двух вариантов Liquid Glass: полупрозрачный или матовый — менее прозрачный и более контрастный. Apple привела полный список нововведений в iOS 26.1.

  • Настройка Liquid Glass позволяет выбирать между установленным по умолчанию полупрозрачным видом и новым тонированным, в котором повышена непрозрачность текста в приложениях и уведомлениях на экране блокировки.
  • Поддержка синхронного перевода AirPods для китайского (упрощённого и традиционного), японского, корейского и итальянского языков.
  • Заработал жест смахивания в Apple Music MiniPlay для перехода к следующей или предыдущей композиции.
  • Появилась поддержка Apple Music AutoMix в AirPlay.
  • Появилась возможность регулировать функцию усиления при подключении внешних USB-микрофонов с локальной записью.
  • Теперь можно указывать место для сохранения файлов локальной записи.
  • В приложении «Фитнес» появилась ручная запись тренировок.
  • Новая настройка «Камера» теперь позволяет включить или отключить жест смахивания на экране блокировки для запуска приложения камеры.
  • Повысилось качество звука FaceTime в условиях низкой пропускной способности.

Появились фильтры безопасности веб-контента для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет — зависит от страны или региона.
Помимо iOS 26.1, Apple выпустила также iPadOS. 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 и tvOS 26.1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Telegram добавят автоотправку сообщений и панели в стиле Liquid Glass для Android-версии
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена новая бета iOS 26.1
Вышла iOS 26 с дизайном «Жидкое стекло» и новыми функциями Apple Intelligence — обновление уже доступно
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно
Microsoft признала, что баги Windows 11 могут окрашивать игры и видео в красный и «замораживать» контент на экране
В «Google Переводчике» появился выбор модели с режимами «Быстро» и «Расширенно»
Теги: apple, ios, liquid glass
apple, ios, liquid glass
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.