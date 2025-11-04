Вышла Apple iOS 26.1 — она принесла «отключение» Liquid Glass и многое другое

Apple выпустила общедоступную версию iOS 26.1, одним из наиболее заметных нововведений которой стал переключатель режима прозрачности Liquid Glass. Эта настройка призвана решить некоторые проблемы с читаемостью у дебютного варианта iOS 26 — теперь можно смягчить глянцевые эффекты у кнопок, вкладок и других навигационных элементов.

Новая настройка интерфейса появилась ещё в бета-версии iOS 26.1. Она позволяет выбирать один из двух вариантов Liquid Glass: полупрозрачный или матовый — менее прозрачный и более контрастный. Apple привела полный список нововведений в iOS 26.1.

Настройка Liquid Glass позволяет выбирать между установленным по умолчанию полупрозрачным видом и новым тонированным, в котором повышена непрозрачность текста в приложениях и уведомлениях на экране блокировки.

Поддержка синхронного перевода AirPods для китайского (упрощённого и традиционного), японского, корейского и итальянского языков.

Заработал жест смахивания в Apple Music MiniPlay для перехода к следующей или предыдущей композиции.

Появилась поддержка Apple Music AutoMix в AirPlay.

Появилась возможность регулировать функцию усиления при подключении внешних USB-микрофонов с локальной записью.

Теперь можно указывать место для сохранения файлов локальной записи.

В приложении «Фитнес» появилась ручная запись тренировок.

Новая настройка «Камера» теперь позволяет включить или отключить жест смахивания на экране блокировки для запуска приложения камеры.

Повысилось качество звука FaceTime в условиях низкой пропускной способности.

Появились фильтры безопасности веб-контента для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет — зависит от страны или региона.

Помимо iOS 26.1, Apple выпустила также iPadOS. 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 и tvOS 26.1.