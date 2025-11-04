Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Австралии начнут бесплатно раздавать с...
реклама
Новости Hardware

В Австралии начнут бесплатно раздавать солнечную электроэнергию гражданам

Власти Австралии объявили о подготовке к запуску общенациональной программы Solar Sharer Offer (SSO), которая предусматривает каждодневную поставку потребителям бесплатной электроэнергии из солнечных источников в течение трёх часов. Бесплатное солнечное электричество смогут получить жители любых регионов, даже если там нет установленных солнечных панелей. Владельцев солнечных ферм никто о таком не спрашивал — их поставили перед фактом.

Источник изображения: Scozzy, Pixabay

Источник изображения: Scozzy, Pixabay

Инициатива, предложенная в рамках реформы Default Market Offer (DMO), стартует 1 июля 2026 года в регионах Новый Южный Уэльс (New South Wales), Юго-восточном Квинсленде (Southeast Queensland) и Южной Австралии (South Australia).

Программа обяжет компании-поставщики электроэнергии делиться с гражданами избытком солнечной энергии, производимой в периоды наибольшей солнечной активности, когда оптовые цены на электричество минимальны. Это позволит владельцам домов и квартир, включая арендаторов и жителей многоквартирных домов независимо от наличия собственных солнечных панелей экономить на счетах за энергию и способствовать более эффективному использованию возобновляемых источников.

Основная цель программы — сгладить пики спроса на электричество в вечерние часы, побуждая потребителей переносить энергозатратные задачи, такие как стирка или работа кондиционеров, на «халявное» дневное время. Условия участия в программе просты: требуется наличие смарт-счётчика и всё. В Австралии уже запускали пробную программу по предоставлению такой услуги — AGL «Three for Free» в Южной Австралии, где аналогичное предложение начало работать в июле 2025 года. Контроль над программой поручен Австралийскому энергетическому регулятору (AER), что обеспечит прозрачность и справедливость.

Реакция на предложение в основном положительная: организация Solar Citizens приветствовала инициативу как шаг к вовлечению граждан в энергетическую политику, особенно важную для уязвимых групп населения. В то же время национальный совет Australian Energy Council выразил обеспокоенность отсутствием предварительных консультаций с отраслью, отметив потенциальные вызовы для сетевой инфраструктуры. Если программа окажется успешной, с 2027 года она распространится на всю страну, способствуя ускорению перехода Австралии к устойчивой энергетике.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первое в мире грузовое судно, облепленное солнечными панелями, готово выйти в море
Стартап из США разработал «трёхмерные» солнечные панели со слежением за Солнцем — они на 50 % лучше статичных
В Китае запущен первый в мире двухбашенный гелиоконцентратор с умным полем зеркал
Nintendo продала больше 10 млн Switch 2 за четыре месяца и намерена продать ещё 9 млн до конца марта
Первый сухопутный авианосец XPeng сошёл с конвейера — скоро начнутся поставки всем желающим
В Китае создали робота-медузу с ИИ для тотального наблюдения за мировым океаном
Теги: солнечная энергия, возобновляемая энергия, австралия
солнечная энергия, возобновляемая энергия, австралия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.