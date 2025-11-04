В Австралии начнут бесплатно раздавать солнечную электроэнергию гражданам

Власти Австралии объявили о подготовке к запуску общенациональной программы Solar Sharer Offer (SSO), которая предусматривает каждодневную поставку потребителям бесплатной электроэнергии из солнечных источников в течение трёх часов. Бесплатное солнечное электричество смогут получить жители любых регионов, даже если там нет установленных солнечных панелей. Владельцев солнечных ферм никто о таком не спрашивал — их поставили перед фактом.

Инициатива, предложенная в рамках реформы Default Market Offer (DMO), стартует 1 июля 2026 года в регионах Новый Южный Уэльс (New South Wales), Юго-восточном Квинсленде (Southeast Queensland) и Южной Австралии (South Australia).

Программа обяжет компании-поставщики электроэнергии делиться с гражданами избытком солнечной энергии, производимой в периоды наибольшей солнечной активности, когда оптовые цены на электричество минимальны. Это позволит владельцам домов и квартир, включая арендаторов и жителей многоквартирных домов независимо от наличия собственных солнечных панелей экономить на счетах за энергию и способствовать более эффективному использованию возобновляемых источников.

Основная цель программы — сгладить пики спроса на электричество в вечерние часы, побуждая потребителей переносить энергозатратные задачи, такие как стирка или работа кондиционеров, на «халявное» дневное время. Условия участия в программе просты: требуется наличие смарт-счётчика и всё. В Австралии уже запускали пробную программу по предоставлению такой услуги — AGL «Three for Free» в Южной Австралии, где аналогичное предложение начало работать в июле 2025 года. Контроль над программой поручен Австралийскому энергетическому регулятору (AER), что обеспечит прозрачность и справедливость.

Реакция на предложение в основном положительная: организация Solar Citizens приветствовала инициативу как шаг к вовлечению граждан в энергетическую политику, особенно важную для уязвимых групп населения. В то же время национальный совет Australian Energy Council выразил обеспокоенность отсутствием предварительных консультаций с отраслью, отметив потенциальные вызовы для сетевой инфраструктуры. Если программа окажется успешной, с 2027 года она распространится на всю страну, способствуя ускорению перехода Австралии к устойчивой энергетике.