Суд обязал Samsung выплатить $191 млн за нарушение патентов на OLED-технологии

Федеральный суд штата Техас на этой неделе признал вину Samsung Electronics в нарушении двух патентов Pictiva Display в сфере технологий производства панелей OLED, в результате чего первая должна выплатить истцу штраф в размере $191,4 млн. Южнокорейская компания свою вину отрицает и планирует обжаловать данное решение суда.

Pictiva удалось убедить суд, что широкий ассортимент устройств производства Samsung нарушает защищаемые патентами права интеллектуальной собственности в сфере технологий улучшения разрешения, яркости и энергоэффективности OLED-дисплеев. Руководство Pictiva выразило удовлетворение решением суда и заявило, что оно «подтверждает силу интеллектуальной собственности» компании. Samsung намерена оспорить решение суда в части, касающейся двух описываемых патентов. Американское патентное ведомство USPTO уже получило от Samsung жалобу, по результатам которой может признать упоминаемые патенты Pictiva недействительными.

Ирландская компания Pictiva является подразделением Key Patent Innovations, владеющей сотнями патентов, имеющих отношение к технологиям изготовления OLED-дисплеев, которые первоначально были зарегистрированы компанией OSRAM в начале этого века. В 2023 году Pictiva обвинила Samsung в использовании запатентованных технологий по улучшению параметров изображения на OLED-дисплеях, применяемых в смартфонах, компьютерах, телевизорах, носимых устройствах и прочей продукции южнокорейской марки. Samsung изначально отвергала все обвинения и считала патенты недействительными.