«Пора окунуться в водоворот событий, где решается судьба Руси»: в VK Play вышел боевик «Земский собор» от создателей «Смуты»

Как и было обещано, 4 ноября состоялся релиз приключенческого боевика «Земский собор» от российской студии Cyberia Nova, известной по прошлогоднему историческому ролевому экшену «Смута».

«Земский собор» поступил в продажу исключительно для сервиса цифровой дистрибуции VK Play, где продаётся за 613 рублей. Купившим «Смуту» до 4 ноября новая игра полагается бесплатно.

По словам творческого руководителя Cyberia Nova Сергея Русских, на релиз в День народного единства разработчики пошли не случайно: «Это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве её народа».

Напомним, игрокам «Земского собора» достанется роль знакомого по «Смуте» казака Кирши — друга и соратника боярина Юрия Милославского. Сюжет проекта крутится вокруг проведения и итогов Земского собора.

Пользователям предстоит помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом. «Пора окунуться в водоворот событий, где решается судьба Руси», — призывают разработчики.

Сопровождавший релиз «Земского собора» двухминутный трейлер не содержит геймплейных кадров, но демонстрирует основной повествовательный приём игры — ненадёжного рассказчика в лице самого Кирши.

Обещают линейную игру без ролевых элементов, приключение в центре политических интриг 1613 года на 6–7 часов, более насыщенный мир по сравнению со «Смутой» и переосмысление её основных механик, а также «камео Лжедмитрия III».