Activision подтвердила окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 7 и раскрыла особенности ПК-версии

Издатель Activision совместно с разработчиками из Treyarch и Raven Software представил технические особенности и окончательные системные требования ПК-версии своего военного шутера Call of Duty: Black Ops 7.

По словам Activision, Call of Duty: Black Ops 7 для PC в сотрудничестве с Treyarch разрабатывала студия Beenox, чтобы предоставить игрокам «полный контроль над геймплеем», функции и производительность на достойном уровне.

На ПК игра будет поддерживать (см. трейлер ниже) 4K, ультраширокие мониторы, более 800 настроек, масштабирование и генерацию кадров AMD FSR 4 (и не только), встроенный бенчмарк и античит Ricochet (требует Secure Boot и TPM 2.0).

Что касается системных требований, то Call of Duty: Black Ops 7 запустится на ПК с процессором уровня Intel Core i5-6600, видеокартой Nvidia GeForce GTX 970/1060, 8 Гбайт оперативной памяти и 115 Гбайт места на SSD.

Окончательные системные требования Call of Duty: Black Ops 7:

Минимальные требования (абсолютный минимум для запуска игры)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970/1060, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580;

видеопамять: 3 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 115 Гбайт.

Рекомендуемые требования (высокие настройки графики и 60 кадров/с «в большинстве ситуаций»)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT или Intel Arc B580;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 115 Гбайт.

«Ультра 4K» / соревновательные требования (максимальные настройки в 4K / «соревновательные» настройки и высокая кадровая частота)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 5070 или AMD Radeon RX 9700XT;

видеопамять: 16 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 115 Гбайт.

Activision подчеркнула, что Black Ops 7 будет работать на большинстве портативных ПК с Windows, включая ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Для таких устройств в Beenox адаптировали интерфейс и оптимизировали производительность.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC). Игра включает кооперативную кампанию, мультиплеер (18 карт) и режим «Зомби».