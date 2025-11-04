Вышло приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch

Компания Meta✴ выпустила приложение для мгновенного обмена сообщениями WhatsApp для смарт-часов Apple Watch. Программное обеспечение позволяет оставаться на связи без необходимости доставать iPhone из кармана. С его помощью можно читать и писать сообщения, отправлять голосовые сообщения и многое другое.

Разработчик отмечает, что добавил в приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch самые запрашиваемые функции:

уведомления о звонках — позволяют увидеть, кто звонит, не доставая телефон;

полная поддержка сообщений — можно читать полноценные сообщения через WhatsApp с экрана смарт-часов, включая длинные;

письменные сообщения — можно писать и отправлять сообщения прямо с экрана часов;

голосовые сообщения — можно записывать и отправлять голосовые сообщения;

реакции — приложение позволяет использовать эмодзи для ответов на сообщения;

Также приложение корректно отображает изображения и стикеры. Кроме того, в WhatsApp для смарт-часов Apple Watch предусмотрена поддержка истории сообщений.

Приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch поддерживают модели Apple Watch Series 4 и новее, работающие под управлением операционной системы watchOS 10 и выше. Разработчик обещает обновлять и улучшать WhatsApp для смарт-часов Apple Watch на основе отзывов пользователей.