Вышло приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch

Компания Meta✴ выпустила приложение для мгновенного обмена сообщениями WhatsApp для смарт-часов Apple Watch. Программное обеспечение позволяет оставаться на связи без необходимости доставать iPhone из кармана. С его помощью можно читать и писать сообщения, отправлять голосовые сообщения и многое другое.
Разработчик отмечает, что добавил в приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch самые запрашиваемые функции:
- уведомления о звонках — позволяют увидеть, кто звонит, не доставая телефон;
- полная поддержка сообщений — можно читать полноценные сообщения через WhatsApp с экрана смарт-часов, включая длинные;
- письменные сообщения — можно писать и отправлять сообщения прямо с экрана часов;
- голосовые сообщения — можно записывать и отправлять голосовые сообщения;
- реакции — приложение позволяет использовать эмодзи для ответов на сообщения;
Также приложение корректно отображает изображения и стикеры. Кроме того, в WhatsApp для смарт-часов Apple Watch предусмотрена поддержка истории сообщений.
Приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch поддерживают модели Apple Watch Series 4 и новее, работающие под управлением операционной системы watchOS 10 и выше. Разработчик обещает обновлять и улучшать WhatsApp для смарт-часов Apple Watch на основе отзывов пользователей.
Источник: