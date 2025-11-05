Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Apple начала разработку бюджетного MacBo...
реклама
Новости Hardware

Apple начала разработку бюджетного MacBook на чипе от iPhone

Apple разрабатывает недорогой ноутбук Mac, основанный на чипе для iPhone, и планирует представить его в первой половине 2026 года. Новый ноутбук будет иметь «совершенно новый дизайн» и будет ориентирован на более активных пользователей, студентов и представителей бизнеса, сообщает издание The Verge со ссылкой на Bloomberg.

Источник изображения: Owen Spencer/Unsplash

Источник изображения: Owen Spencer/Unsplash

Новинка будет оснащена жидкокристаллическим дисплеем более низкого класса и экраном с диагональю немного меньше 13,6 дюйма — размера дисплея текущего MacBook Air. В отличие от всех предыдущих моделей Mac с чипами Apple Silicon, которые используют процессоры серии M, этот ноутбук, предположительно, получит чип A18 Pro, то есть тот же, что устанавливается в iPhone 16 Pro. По информации Bloomberg, внутренние тесты Apple показали, что данный чип продемонстрировал производительность, превосходящую возможности чипа M1, который использовался в ноутбуках ещё несколько лет назад.

Новое устройство получит полностью переработанный дизайн и будет позиционироваться как доступная альтернатива существующим моделям. Его розничная цена составит «значительно меньше $1000» и окажется сопоставимой со стоимостью базового iPad вместе с аксессуаром Magic Keyboard Folio — приблизительно $600 (49 600 тысяч рублей). Параллельно Apple завершила разработку обновлённого MacBook Air на базе нового чипа M5, выход которого запланирован на начало 2026 года. Также продолжается работа над моделями с повышенной производительностью (особенно в области искусственного интеллекта)— MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

Известный аналитик, специализирующийся на производственной цепочке поставок Apple и других технологических компаний, Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее также сообщал о планах Apple выпустить Mac с чипом серии A. По его сведениям, устройство будет доступно в нескольких цветовых вариантах: серебристом, синем, розовом и жёлтом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новые MacBook Air, iPad mini и iPad Air наконец получат OLED-экраны
SSD в новом MacBook Pro оказался в 2–3 раза быстрее прошлогоднего
Apple MacBook Pro M5 получил низкий рейтинг ремонтопригодности, но прогресс всё-таки есть
Вышли обзоры MacBook Pro — Apple M5 сделал ноутбук быстрее, но разницу с M4 заметить сложно
Apple сама решила обделить зарядными устройствами MacBook Pro в Европе — власти и законы ЕС ни при чём
Apple масштабно обновит MacBook Pro в следующем поколении: сенсорный OLED и чипы M6, но только к концу 2026 года
Теги: macbook, apple iphone, ноутбуки
macbook, apple iphone, ноутбуки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.