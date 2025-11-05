Apple начала разработку бюджетного MacBook на чипе от iPhone

Apple разрабатывает недорогой ноутбук Mac, основанный на чипе для iPhone, и планирует представить его в первой половине 2026 года. Новый ноутбук будет иметь «совершенно новый дизайн» и будет ориентирован на более активных пользователей, студентов и представителей бизнеса, сообщает издание The Verge со ссылкой на Bloomberg.

Новинка будет оснащена жидкокристаллическим дисплеем более низкого класса и экраном с диагональю немного меньше 13,6 дюйма — размера дисплея текущего MacBook Air. В отличие от всех предыдущих моделей Mac с чипами Apple Silicon, которые используют процессоры серии M, этот ноутбук, предположительно, получит чип A18 Pro, то есть тот же, что устанавливается в iPhone 16 Pro. По информации Bloomberg, внутренние тесты Apple показали, что данный чип продемонстрировал производительность, превосходящую возможности чипа M1, который использовался в ноутбуках ещё несколько лет назад.

Новое устройство получит полностью переработанный дизайн и будет позиционироваться как доступная альтернатива существующим моделям. Его розничная цена составит «значительно меньше $1000» и окажется сопоставимой со стоимостью базового iPad вместе с аксессуаром Magic Keyboard Folio — приблизительно $600 (49 600 тысяч рублей). Параллельно Apple завершила разработку обновлённого MacBook Air на базе нового чипа M5, выход которого запланирован на начало 2026 года. Также продолжается работа над моделями с повышенной производительностью (особенно в области искусственного интеллекта)— MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

Известный аналитик, специализирующийся на производственной цепочке поставок Apple и других технологических компаний, Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее также сообщал о планах Apple выпустить Mac с чипом серии A. По его сведениям, устройство будет доступно в нескольких цветовых вариантах: серебристом, синем, розовом и жёлтом.