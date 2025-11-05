Сегодня 05 ноября 2025
«Frostpunk на воде»: анонсирована безжалостная стратегия Drownlight про строительство плавучего города в затопленном мире

Разработчик градостроительной стратегии с элементами выживания Drownlight Алексей Александров, скрывающийся под вывеской независимой студии Fathomlight, заручился поддержкой издателя.

Источник изображений: Fathomlight

Источник изображений: Fathomlight

Как стало известно, издателем Drownlight выступит Crytivo. Компания поможет воплотить проект в жизнь и поддержит следующие этапы его разработки. Анонс партнёрства сопровождался новым геймплейным трейлером.

По сюжету Drownlight череда разрушительных взрывов вызвала огромные цунами, которые заточили континенты и практически стёрли человечество с лица Земли. Выжившие укрылись в плавучем городе, построенном вокруг маяка.

Свет маяка привлекает дрейфующих в бескрайнем океане выживших и отгоняет тьму по ночам. Если дать лучу погаснуть, людей начинает похищать невидимая сила — что именно скрывает мгла, неизвестно.

Игрокам в роли лидера этого плавучего города предстоит строить и расширять поселение, поддерживать свет маяка, распоряжаться ресурсами в условиях их постоянной нехватки и принимать непростые решения.

Обещают радиальное строительство, беспощадную погоду, напряжённый геймплей и пронизывающее игру «жуткое чувство тайны и тревоги». Заявлена поддержка 13 языков, включая русский (текст) и английский (текст и озвучка).

Drownlight создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и пока не имеет сроков выхода. По словам Александрова, уже опробовавшие игру люди называют её «Frostpunk на воде», что разработчику льстит.

drownlight, fathomlight, crytivo, градостроительный симулятор, стратегия
