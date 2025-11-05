Valve научила Steam Deck скачивать игры с выключенным экраном — пользователи просили об этом больше трёх лет

Компания Valve сообщила о выходе обновления программного обеспечения для Steam Deck, которое принесло с собой одну из самых востребованных функций среди владельцев портативного ПК.

Напомним, Steam Deck не позволяет скачивать игры, если экран устройства потушен. Это становилось проблемой в случае особо крупных загрузок, которые требовали держать портативный ПК включённым на протяжении всего процесса.

Владельцы Steam Deck жаловались на невозможность загрузки игр с выключенным дисплеем более трёх лет (с релиза устройства в феврале 2022 года), и в Valve наконец к сообществу прислушалась.

Вышедшее 5 ноября обновление для Steam Deck горячо ожидаемую функцию всё-таки добавляет (пока в бета-версии и превью-каналах). Она включена по умолчанию при подключении к электросети и может быть активирована вручную в настройках.

Функция позволяет в новом энергосберегающем режиме с отключённым экраном (включается автоматически после периода бездействия) завершить все активные загрузки, по окончании которых переводит Steam Deck в спящий режим.

Владельцы Steam Deck в комментариях к анонсу обновления остались довольны дебютом долгожданного нововведения. «Им потребовалось почти четыре года, но лучше поздно, чем никогда», — подметил mrcroket.

Хотя передовые игры работают на Steam Deck не лучшим образом, библиотека портативного ПК обширна как никогда: в марте она превысила 18 тыс. наименований (со статусом «Можно играть» и «Полностью совместима»).