Мрачные коридоры заброшенной лунной станции и всевидящий ручной сканер в трейлере хоррора-долгостроя Routine

Разработчики из небольшой британской студии Lunar Software при поддержке издательства Raw Fury опубликовали короткое геймплейное видео своего научно-фантастического хоррора Routine. В трейлере главный герой находит C.A.T. (Cosmonaut Assistance Tool) — важный сканирующий инструмент, который поможет ему в изучении локаций.

Источник изображения: Raw Fury

Источник изображения: Raw Fury

Routine расскажет историю в духе классических фантастических романов 80-х, действие хоррора будет происходить на заброшенной лунной станции. Главный герой станет использовать C.A.T. для поиска улик и получения доступа к терминалам. В свежем видеоматериале демонстрируется работа встроенной камеры устройства, которая выводит на дисплей «спрятанные» надписи.

На заброшенном объекте случился некий инцидент, в природе которого предстоит разобраться протагонисту. В какой-то момент герой обязательно столкнётся лицом к лицу с врагом, который посчитает его главной угрозой и решит любой ценой уничтожить. Придётся много прятаться, искать улики и пытаться выяснить, что случилось на станции.

Routine была представлена ещё на Gamescom 2012, то есть с момента анонса прошло более 13 лет. Релиз научно-фантастического хоррора должен состояться 4 декабря на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Routine сразу же будет доступна по подписке Game Pass.

Теги: lunar software, raw fury, хоррор, routine
