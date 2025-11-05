Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix провалился по просмотрам на фоне предыдущих

Четвёртый сезон фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) от стримингового гиганта Netflix разочаровал фанатов ещё до премьеры, а на релизе заметно уступил по популярности своим предшественникам.

Как сообщает портал Redanian Intelligence со ссылкой на данные самой Netflix, на старте четвёртый сезон собрал 7,4 млн просмотров (за четыре дня) и занял второе место в рейтинге англоязычных шоу сервиса.

Второе место в чарте сериалов Netflix на английском языке стало худшим результатом для «Ведьмака». Предыдущие три сезона и даже его ответвления стартовали в упомянутом списке с первой строчки.

Четвёртый сезон «Ведьмака» также заметно «просел» по стартовым просмотрам по сравнению со вторым (18,5 млн за три дня) и третьим (15,2 млн за четыре дня) — на 60 % и 51 % соответственно.

Сравнение с первым сезоном (вышел в 2019 году) для четвёртого могло бы стать ещё более разгромным, однако данными по дебюту «Ведьмака» в Redanian Intelligence не располагают.

Напомним, четвёртый сезон является предпоследним в сериале и первым, в котором ведьмака Геральта из Ривии сыграл не любимец фанатов Генри Кавилл (Henry Cavill), а Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth).

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел 30 октября (все восемь эпизодов) и заслужил самые низкие за весь сериал оценки критиков на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes (58 %). Рейтинг пользователей ещё ниже — всего 20 %.