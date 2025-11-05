Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix пр...
реклама
Новости Software

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix провалился по просмотрам на фоне предыдущих

Четвёртый сезон фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) от стримингового гиганта Netflix разочаровал фанатов ещё до премьеры, а на релизе заметно уступил по популярности своим предшественникам.

Источник изображений: Netflix

Источник изображений: Netflix

Как сообщает портал Redanian Intelligence со ссылкой на данные самой Netflix, на старте четвёртый сезон собрал 7,4 млн просмотров (за четыре дня) и занял второе место в рейтинге англоязычных шоу сервиса.

Второе место в чарте сериалов Netflix на английском языке стало худшим результатом для «Ведьмака». Предыдущие три сезона и даже его ответвления стартовали в упомянутом списке с первой строчки.

Четвёртый сезон «Ведьмака» также заметно «просел» по стартовым просмотрам по сравнению со вторым (18,5 млн за три дня) и третьим (15,2 млн за четыре дня) — на 60 % и 51 % соответственно.

Сравнение с первым сезоном (вышел в 2019 году) для четвёртого могло бы стать ещё более разгромным, однако данными по дебюту «Ведьмака» в Redanian Intelligence не располагают.

Напомним, четвёртый сезон является предпоследним в сериале и первым, в котором ведьмака Геральта из Ривии сыграл не любимец фанатов Генри Кавилл (Henry Cavill), а Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth).

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел 30 октября (все восемь эпизодов) и заслужил самые низкие за весь сериал оценки критиков на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes (58 %). Рейтинг пользователей ещё ниже — всего 20 %.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анджей Сапковский не помогает CD Projekt Red с The Witcher 4, но сделкой с «видеоигровыми людьми» очень доволен
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление
Крупное обновление 1.7 добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl хардкорный уровень сложности «Мастер» и не только
Биткоин скатился ниже $100 000 впервые с июня
Kingdom of Night получила новый трейлер и дату выхода — это изометрическая экшен-RPG о вторжении демонов в Америку 80-х годов
Теги: the witcher, netflix, экранизация
the witcher, netflix, экранизация
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.