Китайцы первыми в мире приготовили куриные крылышки на орбите — на станции «Тяньгун» установили духовку

На китайской космической станции «Тяньгун» появилась полноценная духовка, и работающие на объекте тайконавты уже опробовали её: запекли в ней куриные крылышки и стейки с чёрным перцем. Об этом рассказала китайская государственная новостная служба Global Times.

Источник изображения: youtube.com/@ChinaDailyOfficialChannel

Источник изображения: youtube.com/@ChinaDailyOfficialChannel

Духовую печь доставили на станцию «Тяньгун» на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-21» 31 октября — и это большое достижение. На Земле духовка — привычная вещь, но её орбитальная версия, предназначенная для работы в невесомости, оказывается непростой задачей. В отсутствие гравитации горячий воздух не поднимается, потому что движение «вверх» отсутствует как таковое. Так, если зажечь на орбите свечу, её пламя быстро погаснет — вокруг фитиля скопится дым, а без кислорода огня нет. Вот и в печи предоставленный сам себе горячий воздух остаётся неподвижным, и пища готовится неравномерно: одни места остаются сырыми, а другие подгорают. Поэтому китайцы предусмотрели вентиляторы, которые обеспечивают циркуляцию горячего воздуха.

Инженерам пришлось решить и другие проблемы. Учитывая, что жилое пространство на станции ограничено, печь оснастили многоуровневой системой фильтрации, которая улавливает дым, жир и другие частицы, не давая им загрязнить среду вокруг. Температура в печи достигает 190 °C, хотя обычно для разогрева пищи в космосе она составляет около 100 °C. Имеются предустановки для приготовления различных блюд; печь рассчитана на 500 циклов, а высокая температура позволяет добиться эффекта хрустящей корочки. Чтобы еда не разлеталась при открытии крышки духовки, к противню крепится решётка.

Духовку создали, изучив опыт приготовления печенья на МКС в 2020 году. Тогда на одну партию уходило до двух часов, а сейчас китайцы потратили на стейки и крылышки всего 28 минут. При наличии печки 10-дневное меню тайконавтов расширится до 190 блюд. Возможно, теперь им захочется приправ и соусов.

Теги: китай, тяньгун, печь
