«Прощай, социальная жизнь»: технические проблемы не помешали Europa Universalis V установить в Steam новый рекорд для серии

Вышедшая накануне глобальная стратегия Europa Universalis V от издателя Paradox Interactive и разработчиков из испанской Paradox Tinto приглянулась критикам и установила новый рекорд франшизы в Steam.

На сайтах агрегаторов Metacritic и Opencritic новая игра заслужила 85 % и 87 % соответственно. Хвалят глубину систем, геймплейную свободу и детализацию мира, а ругают баги, недоработки и недружелюбие к новичкам.

«Это уже захватывающий и глубокий как океан варгейм и менеджер наций. Со временем и заботой игра может достичь гегемонии в жанре, но пока эта мечта лишь виднеется где-то на горизонте», — заключили в IGN.

Пользователи Steam оказались более строгими критиками. В сервисе Valve у Europa Universalis V рейтинг 72 % («в основном положительные» отзывы). Главными недочётами игры стали вылеты, баги и проблемы с переводом на русский.

Несмотря на это, комплексный игровой процесс Europa Universalis V затягивает не на шутку. Некоторые покупатели уже погружаются в проект с головой. «Прощай, социальная жизнь. Прощай, моё светлое будущее», — смирился iBigot.

Что касается нового рекорда, то на релизе пиковый онлайн Europa Universalis V в Steam достиг 77,3 тыс. человек — это лучший результат в истории серии. Предыдущим ориентиром была Europa Universalis IV с 48,1 тыс. игроков.

Europa Universalis V вышла эксклюзивно на ПК (3319 рублей в российском Steam). Игра предлагает взять под управление одну из сотен наций накануне Столетней войны и провести её сквозь историю.