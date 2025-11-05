Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия «Прощай, социальная жизнь»: технические ...
реклама
Новости Software

«Прощай, социальная жизнь»: технические проблемы не помешали Europa Universalis V установить в Steam новый рекорд для серии

Вышедшая накануне глобальная стратегия Europa Universalis V от издателя Paradox Interactive и разработчиков из испанской Paradox Tinto приглянулась критикам и установила новый рекорд франшизы в Steam.

Источник изображения: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

На сайтах агрегаторов Metacritic и Opencritic новая игра заслужила 85 % и 87 % соответственно. Хвалят глубину систем, геймплейную свободу и детализацию мира, а ругают баги, недоработки и недружелюбие к новичкам.

«Это уже захватывающий и глубокий как океан варгейм и менеджер наций. Со временем и заботой игра может достичь гегемонии в жанре, но пока эта мечта лишь виднеется где-то на горизонте», — заключили в IGN.

Пользователи Steam оказались более строгими критиками. В сервисе Valve у Europa Universalis V рейтинг 72 % («в основном положительные» отзывы). Главными недочётами игры стали вылеты, баги и проблемы с переводом на русский.

Несмотря на это, комплексный игровой процесс Europa Universalis V затягивает не на шутку. Некоторые покупатели уже погружаются в проект с головой. «Прощай, социальная жизнь. Прощай, моё светлое будущее», — смирился iBigot.

Что касается нового рекорда, то на релизе пиковый онлайн Europa Universalis V в Steam достиг 77,3 тыс. человек — это лучший результат в истории серии. Предыдущим ориентиром была Europa Universalis IV с 48,1 тыс. игроков.

Europa Universalis V вышла эксклюзивно на ПК (3319 рублей в российском Steam). Игра предлагает взять под управление одну из сотен наций накануне Столетней войны и провести её сквозь историю.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игроки Victoria 3 за год довели до голодной смерти 860 квадриллионов человек — это больше населения Земли в 106 миллионов раз
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады
Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix провалился по просмотрам на фоне предыдущих
Valve научила Steam Deck скачивать игры с выключенным экраном — пользователи просили об этом больше трёх лет
Kingdom of Night получила новый трейлер и дату выхода — это изометрическая экшен-RPG о вторжении демонов в Америку 80-х годов
Теги: europa universalis v, paradox tinto, paradox interactive, стратегия
europa universalis v, paradox tinto, paradox interactive, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.