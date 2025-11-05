Разработчик отечественных операционных систем НТЦ ИТ РОСА объявил о выпуске крупного обновления для платформы «РОСА Мобайл» 2.2 для смартфона «Р-Фон». Обновление повышает скорость, стабильность и удобство в процессе взаимодействия с устройством благодаря оптимизации ключевых компонентов, улучшения камеры и появлению новых интеллектуальных функций.

По данным разработчиков, установка «РОСА Мобайл» 2.2 позволит ускорить работу смартфонов и повысить их автономность. Приложения также станут запускаться быстрее, а переключение между ними будет более плавным. Этого удалось добиться за счёт глубокой оптимизации производительности в режиме многозадачности. Что касается автономности, то её повышение особенно заметно в зонах со слабым уровнем сигнала, поскольку разработчики реализовали поддержку режима энергосбережения модема. Общая стабильность ОС повышена благодаря отладке и стабилизации основных компонентов платформы.

Разработчики исправили проблему с зависанием камеры смартфона при переключении между режимами фото и видео. Улучшена функция считывания QR-кодов. Процессы просмотра и организации отснятого контента стали удобнее. Система более корректно сортирует фото и видео внутри галереи и стабильно обрабатывает короткие ролики за счёт внесения исправления в процесс обработки медиафайлов.

Для запуска Android-приложений в «РОСА Мобайл» используется эмулятор, эффективность работы которого повышена в последнем обновлении. Привычные приложения будут запускаться значительно быстрее за счёт ускорения первичной загрузки эмулятора.

Ещё разработчики реализовали в обновлении ряд менее заметных улучшений. Стал проще процесс обмена контактами. Пользователи могут добавлять новые или объединять уже существующие контакты через сканирование QR-кода. Реализована поддержка подключения к сетям Wi-Fi посредством сканирования QR-кода. Появилась возможность задать статический IP-адрес вручную. Ввод текста стал удобнее благодаря автоподсказкам, проверке орфографии и оптимизации клавиатуры.

Разработчики устранили ошибку, из-за которой могли исчезать иконки рабочего стола после перезагрузки смартфона. Исправлена ошибка, из-за которой точка доступа Wi-Fi могла быть не видна другим устройствам. Решена проблема Bluetooth, которая приводила к тому, что звук одновременно выводился на гарнитуру и динамик смартфона.

Уже сейчас «РОСА Мобайл» 2.2 доступна для установки пользователям смартфона «Р-Фон». Для загрузки обновления можно воспользоваться системным меню «Обновление системы».