Связь для россиян станет дороже в 2026 году — большинство операторов готовят повышение цен

В течение 2026 года увеличить тарифы планируют 96 % российских компаний, предоставляющих услуги мобильной и фиксированной связи, сообщили специалисты Telecom Daily по результатам опроса, проведённого среди 70 руководителей и владельцев операторов. Исследование проводилось в октябре 2025 года. 48 % респондентов намерены повысить цены на 5–10 %, а 16 % — более чем на 10 %.

Более половины опрошенных (70 %) ожидают наибольшего роста цен на пакеты услуг, включающие мобильную связь и домашний интернет. Подорожают также услуги для бизнеса — аренда зашифрованных каналов связи и сервисы защищённого доступа к внутренним ресурсам. О повышении цен на мобильную связь упомянули 60 % участников опроса, о росте тарифов на облачные сервисы и услуги ЦОД — 53 %, ещё 50 % считают, что подорожает широкополосный доступ (ШПД) в интернет.

В прошлом году ожидалось, что ежемесячные расходы россиян на мобильную и фиксированную связь вырастут в пределах 10–12 %. Фактически, по подсчётам Telecom Daily, рост цен с января по октябрь 2025 года составил 9,5 %. Это выше уровня инфляции, которая по состоянию на сентябрь достигла 7,98 %, но ниже темпов подорожания услуг в целом — они выросли в среднем на 11,09 % год к году.

Операторам придётся считаться с произошедшими за год изменениями, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты: участились отключения мобильного интернета, но начали работать «белые списки» ресурсов, которые остаются работоспособными; отключился голосовой трафик WhatsApp и Telegram — всё это скажется на наполнении услуг в тарифах. На рынке ЦОД росту цен способствуют дорожающие энергоресурсы и сокращение числа свободных стойко-мест. «Учитывая социальную значимость услуг мобильной связи, ФАС России внимательно следит за уровнем цен на соответствующем рынке. При поступлении заявлений граждан либо размещении в открытом доступе в сети интернет информации о повышении оператором тарифов на свои услуги служба инициирует проверку экономической обоснованности такого повышения», — напомнили в ФАС.

МТС в этом году расширяет ассортимент услуг в экосистеме: подписки на стриминги и платформы, доступ к передовым технологическим сервисам — таким, как запись разговоров, секретари с искусственным интеллектом, защита от мошенников и спама, рассказали в компании. Представитель «МегаФона» объяснил рост цен увеличением расходов на оборудование, эксплуатацию сети и энергоресурсы, подчеркнув, что оператор старается учитывать предпочтения пользователей и предлагать наиболее востребованные услуги, чтобы сдерживать рост тарифов. В «Транстелекоме» заявили о стремлении сохранять баланс и обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества.

В Cloud.ru в 2025 году избежали повышения цен; Selectel увеличила их только по отдельным позициям, где это потребовалось для развития продуктов; Yandex Cloud в мае поднял тарифы в пределах 8 %; «Софтлайн решения» корректировали цены сообразно инфляции. В T2, «Ростелекоме», «Билайне» и «Дом.ру» комментариев не предоставили.