Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила о старте третьего «народного голосования» за игры и личностей, которые должны расширить экспозицию Зала Славы видеоигровой индустрии России.

Отбор участников Зала Славы проходит так: фанаты и эксперты собирают большой список кандидатов, потом учредители РВИ формируют шорт-лист, который составляет народное голосование. По его итогам объявляют победителей.

По уже сложившейся традиции в народном голосовании за включение в Зал Славы видеоигровой индустрии России представлено три номинации — «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легенды киберспорта».

В номинациях на этот раз представлены:

Легендарные видеоигры

«Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения»;

Escape from Tarkov;

Cut the Rope;

«Мор (Утопия)»;

«Аллоды: Печать тайны»;

«Князь: Легенды лесной страны».

Люди, повлиявшие на индустрию

Дмитрий и Игорь Бухманы — разработчики Homescapes, Gardenscapes и Fishdom;

Антон и Кирилл Юдинцевы — основатели студии Gaijin Entertainment (War Thunder, Crossout);

Сергей Буркатовский — писатель, гейм-дизайнер и бывший продюсер 1C Game Studios, оказавший влияние на формирование World of Tanks;

Олег Медокс — создатель «Ил-2 Штурмовик».

Легенды киберспорта

Денис Шарипов (он же elecroNic);

Дмитрий Костин (Happy);

Антон Синьгов (Coollerz);

Роман Кушнарёв (Ramzes);

Магомед Халилов (Collapse);

Дмитрий Смит — президент Федерации компьютерного спорта России;

Александр Горбаченко — один из первых российских киберспортсменов.

Отдать голос (по три в каждой номинации) за претендентов на вступление в Зал Славы видеоигровой индустрии России можно с 5 ноября по 5 декабря через мини-приложения РВИ в VK и Telegram.

Зал Славы видеоигровой индустрии России был открыт в 2023 году и уже включает такие отечественные хиты, как «Тетрис», «Космические рейнджеры», Atomic Heart, «Дальнобойщики 2», Heroes of Might and Magic V и «Аллоды Онлайн».