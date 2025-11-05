Сегодня 05 ноября 2025
Новости Software

Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила о старте третьего «народного голосования» за игры и личностей, которые должны расширить экспозицию Зала Славы видеоигровой индустрии России.

Источник изображения: Организация развития видеоигровой индустрии

Источник изображения: Организация развития видеоигровой индустрии

Отбор участников Зала Славы проходит так: фанаты и эксперты собирают большой список кандидатов, потом учредители РВИ формируют шорт-лист, который составляет народное голосование. По его итогам объявляют победителей.

По уже сложившейся традиции в народном голосовании за включение в Зал Славы видеоигровой индустрии России представлено три номинации — «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легенды киберспорта».

Источник изображения: Организация развития видеоигровой индустрии

Источник изображения: Организация развития видеоигровой индустрии

В номинациях на этот раз представлены:

Легендарные видеоигры

  • «Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения»;
  • Escape from Tarkov;
  • Cut the Rope;
  • «Мор (Утопия)»;
  • «Аллоды: Печать тайны»;
  • «Князь: Легенды лесной страны».

Люди, повлиявшие на индустрию

  • Дмитрий и Игорь Бухманы — разработчики Homescapes, Gardenscapes и Fishdom;
  • Антон и Кирилл Юдинцевы — основатели студии Gaijin Entertainment (War Thunder, Crossout);
  • Сергей Буркатовский — писатель, гейм-дизайнер и бывший продюсер 1C Game Studios, оказавший влияние на формирование World of Tanks;
  • Олег Медокс — создатель «Ил-2 Штурмовик».

Легенды киберспорта

  • Денис Шарипов (он же elecroNic);
  • Дмитрий Костин (Happy);
  • Антон Синьгов (Coollerz);
  • Роман Кушнарёв (Ramzes);
  • Магомед Халилов (Collapse);
  • Дмитрий Смит — президент Федерации компьютерного спорта России;
  • Александр Горбаченко — один из первых российских киберспортсменов.
Источник изображения: Battlestate Games

Источник изображения: Battlestate Games

Отдать голос (по три в каждой номинации) за претендентов на вступление в Зал Славы видеоигровой индустрии России можно с 5 ноября по 5 декабря через мини-приложения РВИ в VK и Telegram.

Зал Славы видеоигровой индустрии России был открыт в 2023 году и уже включает такие отечественные хиты, как «Тетрис», «Космические рейнджеры», Atomic Heart, «Дальнобойщики 2», Heroes of Might and Magic V и «Аллоды Онлайн».

Источник:

игры, россия
