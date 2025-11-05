Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила о старте третьего «народного голосования» за игры и личностей, которые должны расширить экспозицию Зала Славы видеоигровой индустрии России.
Отбор участников Зала Славы проходит так: фанаты и эксперты собирают большой список кандидатов, потом учредители РВИ формируют шорт-лист, который составляет народное голосование. По его итогам объявляют победителей.
По уже сложившейся традиции в народном голосовании за включение в Зал Славы видеоигровой индустрии России представлено три номинации — «Легендарные видеоигры», «Люди, повлиявшие на индустрию» и «Легенды киберспорта».
В номинациях на этот раз представлены:
Легендарные видеоигры
- «Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения»;
- Escape from Tarkov;
- Cut the Rope;
- «Мор (Утопия)»;
- «Аллоды: Печать тайны»;
- «Князь: Легенды лесной страны».
Люди, повлиявшие на индустрию
- Дмитрий и Игорь Бухманы — разработчики Homescapes, Gardenscapes и Fishdom;
- Антон и Кирилл Юдинцевы — основатели студии Gaijin Entertainment (War Thunder, Crossout);
- Сергей Буркатовский — писатель, гейм-дизайнер и бывший продюсер 1C Game Studios, оказавший влияние на формирование World of Tanks;
- Олег Медокс — создатель «Ил-2 Штурмовик».
Легенды киберспорта
- Денис Шарипов (он же elecroNic);
- Дмитрий Костин (Happy);
- Антон Синьгов (Coollerz);
- Роман Кушнарёв (Ramzes);
- Магомед Халилов (Collapse);
- Дмитрий Смит — президент Федерации компьютерного спорта России;
- Александр Горбаченко — один из первых российских киберспортсменов.
Отдать голос (по три в каждой номинации) за претендентов на вступление в Зал Славы видеоигровой индустрии России можно с 5 ноября по 5 декабря через мини-приложения РВИ в VK и Telegram.
Зал Славы видеоигровой индустрии России был открыт в 2023 году и уже включает такие отечественные хиты, как «Тетрис», «Космические рейнджеры», Atomic Heart, «Дальнобойщики 2», Heroes of Might and Magic V и «Аллоды Онлайн».
