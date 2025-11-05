Сегодня 05 ноября 2025
Новости Software

Amazon пригрозил засудить Perplexity за ИИ-агента, который сам покупает товары за пользователей

Компания Amazon не хочет становиться частью управляемого процесса покупок с помощью ИИ-агента в браузере Perplexity Comet. На этой неделе гигант электронной коммерции заявил, что «неоднократно требовал» от разработчиков браузера заблокировать ИИ-агента, который может совершать покупки от имени пользователя. Perplexity в ответ на это обвинила Amazon в «запугивании».

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Напомним, в запущенном недавно браузере Comet реализована поддержка ИИ-агента. Он может искать в интернете и приобретать товары на разных сайтах, включая Amazon, от имени пользователя. Однако теперь Perplexity заявила о получении «агрессивной юридической угрозы» от Amazon с требованием прекратить позволять ИИ-агенту совершать покупки для пользователей, что, по словам стартапа, противоречит ценностям Amazon.

«Amazon должна была приветствовать это. Упрощение процесса покупок означает больше транзакций и больше довольных клиентов. Но Amazon это не волнует. Их больше интересует демонстрация рекламы пользователям, спонсируемых результатов поиска и влияние на ваши решения о покупке с помощью дополнительных продаж и запутанных предложений», — говорится в заявлении Perplexity. Там также цитируется заявление гендиректора Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), который на прошлой неделе во время объявления финансовых результатов за квартал сказал, что компания со временем планирует начать «сотрудничать со сторонними агентами».

В это же время Amazon считает, что сторонние приложения, которые покупают товары для клиентов на их сайте, «должны уважать решения поставщиков услуг насчёт их участив в этом процессе». Amazon утверждает, что Comet не может обеспечить качественный опыт совершения покупок и обслуживания клиентов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: amazon, perplexity, электронная коммерция
