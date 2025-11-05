Возвращение тайконавтов со станции «Тяньгун» отложили из-за космического мусора

Экипаж из трёх китайских тайконавтов должен был в среду вернуться на Землю после шестимесячной вахты на космической станции ​​«Тяньгун», но получил команду отложить полёт, пока в Управлении программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA) не изучат риски, связанные с возможным повреждением корабля космическим мусором, пишет ресурс Ars Technica.

Об изменении графика полётов космическое агентство объявило во вторник вечером в кратком сообщении в китайской социальной сети Weibo.

«Предполагается, что пилотируемый космический корабль “Шэньчжоу-20” подвергся воздействию мелкого космического мусора, — говорится в заявлении. — В настоящее время проводится анализ характера столкновения и оценка рисков. Для обеспечения безопасности и здоровья тайконавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии “Шэньчжоу-20”, первоначально запланированной на 5 ноября».

В заявлении CMSA не уточняется, какая часть космического корабля «Шэньчжоу-20» могла получить повреждения, и на основании каких данных инженеры предположили, что причиной этого послужил космический мусор. Также неизвестно, на какой срок может быть отложен полёт «Шэньчжоу-20».

Ранее сообщалось, что тайконавты «Шэньчжоу-20» совершили четыре выхода в открытый космос за пределами станции «Тяньгун» во время своей вахты. Согласно официальным сообщениям CMSA, все эти выходы были направлены на усиление внешней защиты станции от столкновений с космическим мусором.

Станция частично потеряла электроснабжение после повреждения одной из солнечных панелей обломком космического мусора в 2023 году. В связи с этим тайконавты в прошлом году производили её ремонт во время нескольких выходов в открытый космос.

На данный момент от агентства не поступало информации о том, что специалисты сочли космический корабль «Шэньчжоу-20» небезопасным для возвращения и посадки экипажа. В любом случае у CMSA есть резервный космический корабль и ракета «Шэньчжоу», которые могут быть запущены для спасательной миссии с космодрома Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джаран на северо-западе Китая.