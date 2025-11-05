Жители СНГ теперь могут пользоваться мессенджером Max, но кому-попало написать не получится

Пресс-служба национальной российской платформы Max сообщила о существенном расширении географии мессенджера. Теперь, помимо России и Беларуси, сервис стал доступен жителям Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Общение возможно только с абонентами, чей номер телефона имеется в списке контактов. В противном случае потребуется отправить приглашение. Такой подход разработчики объясняют борьбой со злоумышленниками.

«Вопрос сохранения уровня безопасности общения при этом расширении многим казался неразрешимым. Связь только с людьми, находящимися в контактах, – изящное и вполне надёжное решение», — полагает ИТ-эксперт Сергей Вильянов. По мнению политолога Антона Хащенко, «создатели Max делают ставку на превращение национального мессенджера в единое пространство для общения русскоязычных людей».

Эксперты отмечают наличие в мессенджере безопасного режима, который ограничивает круг общения списком контактов пользователя, блокируя любые другие вызовы. Для жителей стран СНГ подобное требование делает общение более безопасным, считают разработчики.

С момента состоявшегося минувшей весной выхода бета-версии в мессенджере Max зарегистрировались 50 млн человек. В октябре среднесуточный охват сервиса превысил 19 млн пользователей. 22 октября сервисом воспользовались рекордные 22,5 млн человек. По состоянию на 28 октября пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков, записали 25 млн видеосообщений и создали 7,6 млн групповых чатов.

Интернет-аудитория стран СНГ сейчас активно использует как глобальные, так и национальные платформы мессенджеров и соцсетей, однако предпочтения в разных государствах заметно различаются. В Казахстане самым популярным мессенджером является WhatsApp, в Узбекистане большинство пользователей отдают предпочтение Telegram. Похоже, что, расширяя своё присутствие в странах СНГ, российский Max планирует составить серьёзную конкуренцию этим приложениям. Такая ставка вполне может сыграть, учитывая многолетние культурные связи между жителями региона.