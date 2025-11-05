На задворках Вселенной рекордно полыхнуло — как 10 триллионов Солнц разом

Астрономы зафиксировали самый яркий и наиболее отдалённый из когда-либо зарегистрированных всплесков активности чёрной дыры — событие J2245+3743. Вспышку произвела сверхмассивная чёрная дыра массой около 500 млн солнечных, когда поглотила случайно пролетавшую рядом массивную звезду. Яркость события достигла светимости 10 трлн Солнц. К марту 2025 года было выделено столько энергии, сколько могло бы излучить Солнце, если бы вся его масса превратилась в энергию.

Событие J2245+3743 было зарегистрировано в 2018 году. С тех пор его яркость постепенно убывает, однако до исходного уровня светимости ещё далеко. До этой вспышки наиболее ярким считалось событие под названием «Страшная Барби» (Scary Barbie), когда себя проявило одно из активных ядер галактики (квазар). Вспышка J2245+3743 оказалась в 30 раз мощнее активности «Страшной Барби», что не могло не привлечь внимания учёных.

Подобные вспышки могут возникать по разным причинам — например, во время взрыва сверхновой, при столкновении нейтронных звёзд (когда возникают килоновые), а также при изменении яркости квазаров. Проведённое по событию J2245+3743 моделирование показало, что вспышка была вызвана сверхмассивной чёрной дырой, разорвавшей и поглотившей значительную часть звезды, попавшей в её гравитационное поле.

Что важно — и встречается крайне редко — разорванная приливными силами звезда должна была быть очень большой, примерно в 30 раз массивнее Солнца. Учёные предполагают, что изначально она была меньше, но по мере сближения с чёрной дырой «напиталась» веществом из её аккреционного диска и к моменту гибели набрала нетипично большую массу.

Но и это не все особенности J2245+3743. Процесс роста яркости и последующего затухания вспышки происходит необычно медленно, чему тоже есть объяснение. Свет от этой вспышки шёл к нам 10 млрд лет, и из-за эффекта замедления времени при движении со скоростью света мы наблюдаем динамику события в замедленном режиме — примерно в четыре раза медленнее: семь лет на Земле соответствуют двум годам там. Этот эффект необходимо учитывать при расчётах, чтобы точно оценить все нюансы приливного разрушения звезды чёрной дырой.