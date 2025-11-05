Сегодня 05 ноября 2025
«Теперь и поиграть можно»: в Titan Quest 2 добавили полноценный редактор персонажа и субтитры для заставочных роликов

Как и предполагал октябрьский анонс, пришествие полноценного редактора персонажа в мифологический ролевой экшен Titan Quest 2 от издательства THQ Nordic и разработчиков из немецкой студии Grimlore Games долго ждать не пришлось.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Напомним, на старте Titan Quest 2 предлагала лишь выбор героя мужского/женского телосложения из ограниченного набора вариантов. Теперь же пользователи могут индивидуализировать лицо, тело и другие аспекты персонажа.

«Остались в прошлом те времена, когда выбирать приходилось из узкого круга готовых образов. Теперь вы можете дать волю воображению и начать путешествие именно тем героем, которого себе представляете», — объявили авторы.

Редактор включает более 50 настраиваемых параметров, без малого 100 опций только для головы и возможность делиться созданными образами с другими. Пока настройка внешности доступна только для новых героев.

Опцию настройки внешности для уже существующих героев добавят с будущим патчем

Опцию настройки внешности для уже существующих героев добавят с будущим патчем

Помимо редактора персонажей, патч принёс подсказки о работе тех или иных механик, субтитры для заставочных роликов, возможность активации сравнения предметов путём нажатия или зажатия клавиши и новые реплики для врагов.

Кроме того, разработчики внесли очередные корректировки в баланс и исправили ряд багов (см. полный список изменений в Steam). «Да, теперь и поиграть можно!» — прокомментировал улучшения jellobiafra.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра получила более 12 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий.

titan quest 2, grimlore games, thq nordic, ролевой экшен
