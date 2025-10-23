THQ Nordic раскрыла, когда в Titan Quest 2 появится полноценный редактор персонажа — фанаты просили о нём с самого релиза

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games поделились первыми подробностями обновления, которое принесёт в мифологический ролевой экшен Titan Quest 2 остро востребованную функцию.

Речь идёт о полноценном редакторе персонажа, о котором фанаты мечтают с самого старта раннего доступа. На данный момент Titan Quest 2 предлагает лишь выбор героя мужского/женского телосложения из ограниченного набора вариантов.

Как стало известно, мечта поклонников осуществится в начале ноября (на протяжении первой недели месяца) с выходом обновления для Titan Quest 2, которое полноценный редактор персонажа наконец добавит.

Пользователи смогут индивидуализировать лицо, тело и другие аспекты героя, чтобы сделать его по-настоящему уникальным. Обещают более 50 настраиваемых параметров и без малого 100 опций только для головы.

«Сделайте вдохновлённого вашими любимцами классического героя или поиграйтесь с настройками для создания уникальной легенды! Наша версия Древней Греции населена множеством странных созданий, и вы можете быть одним из них», — предупредили авторы.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра получила более 12 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий.

Первое крупное контентное обновление для Titan Quest 2 увидело свет 30 сентября и принесло с собой вторую главу сюжета, трёх боссов, четвёртый ранг мастерства, повышение максимального уровня игрока и 11 уникальных предметов.