По мотивам сериала «Киберслав» выйдет «Киберслав: Затмение» — приключенческий ролевой экшен в мире славянского технофэнтези

Продюсерский центр «Плюс Студия» («Яндекс») анонсировал приключенческий ролевой экшен «Киберслав: Затмение» по мотивам анимационного сериала «Киберслав» от Evil Pirate Studio.

События «Киберслав: Затмение» развернутся в знакомой по шоу альтернативной Древней Руси, где славянская мифология соседствует с киберпанком. Игра нацелена расширить вселенную шоу.

«Киберслав: Затмение» расскажет о новом приключении княжеского охотника за нечистью Киберслава. Герой отправится по следу загадочного злодея, укравшего главную святыню города Китежа — Источник.

Путешествие предполагает сражения с полчищами монстров, решение головоломок и выполнение поручений местных жителей. Сюжет будет линейным, но решения игрока могут привести к разным концовкам.

Обещают появление как знакомых (князь Драгомир, его дочь Милослава), так и новых персонажей, «неожиданную, яркую и затягивающую» историю, а также влияние событий игры на сюжет сериала.

Игра создаётся «Плюс Студией» совместно с Game Art Pioneers, разрабатывающей фантастический ролевой экшен Distortion, под творческим контролем Evil Pirate Studio. Релиз ожидается в 2027 году на ПК и неназванных консолях.

Помимо «Киберслав: Затмение», «Плюс Студия» занята ещё одной игрой — приключенческим экшеном «Алмазный меч, деревянный меч» по мотивам одноимённого романа Ника Перумова.