Huawei представила тонкий смартфон Mate ...
Новости Hardware

Huawei представила тонкий смартфон Mate 70 Air с огромным 7" экраном и батареей вдвое ёмче iPhone Air

Huawei представила сверхтонкий смартфон Mate 70 Air, успевший засветиться на «шпионских» фото и являющийся прямым конкурентом iPhone Air. Впрочем, толщина корпуса Mate 70 Air, составляющая 6,6 мм, всё же уступает по тонкости iPhone Air с его 5,6 мм, но зато устройство получило более мощный аккумулятор и улучшенные камеры.

Источник изображений: Huawei

Huawei Mate 70 Air оснащён 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K+ (2760 × 1320 пикселей), частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 18,8:9. В вырезе его верхней части размещена фронтальная камера с разрешением 10,7 Мп.

В зависимости от конфигурации смартфон поставляется в двух версиях. Модель Mate 70 Air с 12 Гбайт оперативной памяти комплектуется процессором Kirin 9020B, а версия с 16 Гбайт ОЗУ — чипом Kirin 9020A. О характеристиках процессора компания Huawei традиционно не распространяется, так что остаётся лишь гадать, чем отличаются эти версии друг от друга.

На задней панели Huawei размещена система из четырёх камер с основным 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,3 дюйма, который дополняют 8-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный RYYB-сенсор с телеобъективом с трёхкратным зумом и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор Red Maple для повышения точности цветопередачи и детализации при различных условиях освещения.

Автономность новинки обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Для сравнения, у iPhone Air батарея имеет ёмкость всего 3149 мА·ч. Спецификации смартфона включают адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7+, боковой сканер отпечатков пальцев. Сообщается, что Huawei Mate 70 Air получил поддержку двусторонней спутниковой связи с использованием системы Beidou.

Смартфон обладает защитой от воды и пыли согласно стандартам IP68/IP69. Для управления устройством используется ОС HarmonyOS 5.1.

Huawei Mate 70 Air доступен в трёх цветах: чёрном (Obsidian Black), белом (Feather White) и светло-сером (Silver Brocade). Цена смартфона начинается с $575 за версию с 12/256 Гбайт памяти. Модель Huawei Mate 70 Air с 16/512 Гбайт памяти обойдётся в $715.

Теги: huawei, смартфон
