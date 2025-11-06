Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Полный комплект: благодаря успеху на Kic...
реклама
Новости Software

Полный комплект: благодаря успеху на Kickstarter нелинейная партийная ролевая игра Starfinder: Afterlight выйдет в наилучшем виде

На Kickstarter подошла к концу краудфандинговая кампания научно-фэнтезийной партийной ролевой игры Starfinder: Afterlight от разработчиков из барселонской студии Epictellers Entertainment. Инициатива имела оглушительный успех.

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Напомним, кампания по сбору средств на разработку Starfinder: Afterlight стартовала 7 октября и была призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета. Изначальной целью краудфандинга были €75 / $86 тыс.

Как и было обещано, 6 ноября кампания подошла к концу. Сборы остановились на отметке €794,1 / $913,8 тыс., что на 958 % больше запрошенной изначально суммы. Число вкладчиков составило 13,9 тыс.

Благодаря щедрости геймеров Starfinder: Afterlight получит все запланированные разработчиками дополнительные апгрейды, включая новые доступные родословные и классы персонажей (появятся в игре после релиза), а также полную озвучку.

Таким образом, количество родословных в Starfinder: Afterlight достигло десяти (добавились скиттермандеры, пантры и влакасы), а число классов выросло с шести до восьми (техномант, механик).

Увеличение по нажатию

Увеличение по нажатию

По сюжету галактике угрожает уничтожение, а ваш капитан пропал. Игрокам предстоит собрать команду уникальных персонажей (от андроида-убийцы до загадочного пророка) и отправиться в «Миры Соглашения», чтобы предотвратить Судный день.

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam). Обещают решения с серьёзными последствиями, объединяющий магию и технологии мир, пошаговые бои, шесть компаньонов и звёздный актёрский состав.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рассказчик в ролевой игре Starfinder: Afterlight заговорит голосом Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 — первая демонстрация
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер
«В этой вселенной возможно всё»: анонсирована научно-фантастическая нелинейная ролевая игра Starfinder: Afterlight
Создатели Escape from Tarkov рассказали, как отблагодарят участников закрытой «беты» — раскрыт список бонусов за предзаказ
NetEase закроет студию экс-разработчиков Watch Dogs и Splinter Cell — она занималась приключенческим боевиком в духе «Очень странных дел»
Исследование: драйвером индустрии являются компьютерные клубы в регионах
Теги: starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.