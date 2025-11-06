Полный комплект: благодаря успеху на Kickstarter нелинейная партийная ролевая игра Starfinder: Afterlight выйдет в наилучшем виде

На Kickstarter подошла к концу краудфандинговая кампания научно-фэнтезийной партийной ролевой игры Starfinder: Afterlight от разработчиков из барселонской студии Epictellers Entertainment. Инициатива имела оглушительный успех.

Напомним, кампания по сбору средств на разработку Starfinder: Afterlight стартовала 7 октября и была призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета. Изначальной целью краудфандинга были €75 / $86 тыс.

Как и было обещано, 6 ноября кампания подошла к концу. Сборы остановились на отметке €794,1 / $913,8 тыс., что на 958 % больше запрошенной изначально суммы. Число вкладчиков составило 13,9 тыс.

Благодаря щедрости геймеров Starfinder: Afterlight получит все запланированные разработчиками дополнительные апгрейды, включая новые доступные родословные и классы персонажей (появятся в игре после релиза), а также полную озвучку.

Таким образом, количество родословных в Starfinder: Afterlight достигло десяти (добавились скиттермандеры, пантры и влакасы), а число классов выросло с шести до восьми (техномант, механик).

По сюжету галактике угрожает уничтожение, а ваш капитан пропал. Игрокам предстоит собрать команду уникальных персонажей (от андроида-убийцы до загадочного пророка) и отправиться в «Миры Соглашения», чтобы предотвратить Судный день.

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam). Обещают решения с серьёзными последствиями, объединяющий магию и технологии мир, пошаговые бои, шесть компаньонов и звёздный актёрский состав.