Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation В Steam вышла временная демоверсия Activ...
реклама
Новости Software

В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной

Издатель Gaijin Entertainment (War Thunder, Enlisted) и разработчики из принадлежащей ему студии Team Matter сообщили о выходе в Steam временной демоверсии своего тактического PvPvE-шутера Active Matter.

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Источник изображений: Gaijin Entertainment

Пробное издание Active Matter доступно для ознакомления по этой ссылке. Срок размещения ограничен до 23 ноября. Другими словами, попробовать игру пользователи Steam могут лишь в течение 17 дней.

Демо предлагает поучаствовать в рейдах с ограниченной системой развития и исследовать базу своего синдиката. На релизе Active Matter в Steam достигнутый прогресс будет перенесён в полную версию.

События Active Matter разворачиваются в раздробленной мультивселенной. Игрокам в роли застрявших во временной петле оперативников предстоит охотиться за активной материей, искажающей пространство и время.

На пути встанут соперники из других временных линий, меняющие физику аномалии и загадочные сверхъестественные существа. Добыв активную материю, надо эвакуироваться в безопасное место, прежде чем зона прекратит существование.

Обещают вдохновлённый SCP мир, ожесточённые сражения за пределами границ пространства и времени, опирающийся на реальные технологии и тактику арсенал, а также поддержку русского языка.

Ранний доступ Active Matter стартовал 9 сентября эксклюзивно в магазине самой Gaijin — эту версию разработчики сейчас активно исправляют и дополняют новым контентом. До Steam, PS5, Xbox Series X и S проект доберётся в 2026 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Escape from Tarkov рассказали, как отблагодарят участников закрытой «беты» — раскрыт список бонусов за предзаказ
В Steam стартовала долгожданная открытая «бета» российского MMO-шутера Pioner — релиз всё ещё в 2025 году
Создатели War Thunder анонсировали замену Roblox — платформу для создания игр EdenSpark с открытым исходным кодом
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ
Полный комплект: благодаря успеху на Kickstarter нелинейная партийная ролевая игра Starfinder: Afterlight выйдет в наилучшем виде
NetEase закроет студию экс-разработчиков Watch Dogs и Splinter Cell — она занималась приключенческим боевиком в духе «Очень странных дел»
Теги: active matter, team matter, gaijin entertainment, шутер, steam
active matter, team matter, gaijin entertainment, шутер, steam
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.