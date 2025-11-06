В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной

Издатель Gaijin Entertainment (War Thunder, Enlisted) и разработчики из принадлежащей ему студии Team Matter сообщили о выходе в Steam временной демоверсии своего тактического PvPvE-шутера Active Matter.

Пробное издание Active Matter доступно для ознакомления по этой ссылке. Срок размещения ограничен до 23 ноября. Другими словами, попробовать игру пользователи Steam могут лишь в течение 17 дней.

Демо предлагает поучаствовать в рейдах с ограниченной системой развития и исследовать базу своего синдиката. На релизе Active Matter в Steam достигнутый прогресс будет перенесён в полную версию.

События Active Matter разворачиваются в раздробленной мультивселенной. Игрокам в роли застрявших во временной петле оперативников предстоит охотиться за активной материей, искажающей пространство и время.

На пути встанут соперники из других временных линий, меняющие физику аномалии и загадочные сверхъестественные существа. Добыв активную материю, надо эвакуироваться в безопасное место, прежде чем зона прекратит существование.

Обещают вдохновлённый SCP мир, ожесточённые сражения за пределами границ пространства и времени, опирающийся на реальные технологии и тактику арсенал, а также поддержку русского языка.

Ранний доступ Active Matter стартовал 9 сентября эксклюзивно в магазине самой Gaijin — эту версию разработчики сейчас активно исправляют и дополняют новым контентом. До Steam, PS5, Xbox Series X и S проект доберётся в 2026 году.