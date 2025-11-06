Сегодня 06 ноября 2025
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в интернете

В городе Каменск-Уральский Свердловской области составили протокол на 20-летнего гражданина России по новой статье об умышленном поиске экстремистского контента (статья 13.53 КоАП, предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей). По данным источника, это первое подобное административное дело.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Данные судебной картотеки указывают на то, что протокол приняли к рассмотрению 10 октября, последнее заседание состоялось 14 октября, а потом было перенесено на 6 ноября по причине «истребования доказательств». По данным источника, обвиняемый не признаёт вину и утверждает, что случайно увидел информацию, которую правоохранительные органы расценивают как экстремистский контент.

Представляющий интересы обвиняемого юрист Сергей Барсуков сообщил, что его подзащитный наткнулся в интернете на статьи о «Русском добровольческом корпусе» и батальоне «Азов» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), но «ничего намеренно не искал». По его словам, данные в правоохранительные органы передал оператор связи. Юрист сообщил, что уже прошли два заседания суда в ходе которых он заявил, что не видит оснований считать своего клиента нарушившим закон. Он добавил, что сейчас дело вернули в полицию для устранения недостатков.

Напомним, закон о штрафах за умышленный поиск экстремистского контента в интернете вступил в силу 1 сентября. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Соответствующие поправки в КоАП были приняты летом этого года. В Госдуме против их принятия выступали фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия». Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заверял, что правоохранительные органы должны доказывать, что поиск экстремистских материалов совершался умышленно. Он также говорил, что за использование признанных в России экстремистскими соцсетей граждан наказывать не будут.

Теги: судебное разбирательство, интернет, россия
