Амбициозный боевик Marvel 1943: Rise of Hydra от команды соавтора Uncharted не выйдет в начале 2026 года — игру перенесли на неопределённый срок

Возглавляемая экс-сценаристкой Uncharted Эми Хенниг (Amy Hennig) американская студия Skydance New Media объявила о вынужденном переносе на более поздний срок своего приключенческого боевика Marvel 1943: Rise of Hydra.

Напомним, Marvel 1943: Rise of Hydra готовилась к премьере в 2025 году (ближе к декабрю, если верить одной из главных звёзд игры), однако в мае разработчики объявили о переносе на начало 2026-го.

Как стало известно, майский перенос не был последним. Skydance New Media отложила релиз Marvel 1943: Rise of Hydra на неопределённый срок. Когда ждать игру теперь, неясно — в издании Insider Gaming полагают, что всё ещё в 2026 году.

В Skydance отметили, что стремятся создавать незабываемые и премиальные игры. Marvel 1943: Rise of Hydra — амбициозный проект, для реализации которого на должном уровне качества команде потребовалось дополнительное время.

«Мы благодарны сообществу и игрокам по всему миру за ажиотаж и поддержку. Команда усердно трудится, чтобы создать нечто действительно особенное», — подчеркнули в Skydance.

По сюжету команде из четырёх героев — Капитан Америка (Стив Роджерс), Чёрная Пантера (Аззури), Габриэль Джонс и Нанали — предстоит дать бой террористической организации «Гидра» во времена Второй мировой войны.

Обещают оригинальную историю, возможность поиграть за всех четырёх персонажей, знакомый фанатам Marvel дух приключений и графику на Unreal Engine 5. Целевые платформы не раскрываются. Издателем проекта выступает компания Plaion.