Пираты «уплыли» из России в Беларусь — т...
Новости Software

Пираты «уплыли» из России в Беларусь — там проще зарабатывать

Российские пираты начинают терять выручку, а их белорусские «коллеги», напротив, наращивать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от F6. За последние два года организаторы российских пиратских ресурсов потеряли 20 % доходов, а в Беларуси выручка таких ресурсов увеличилась на 12 % — за первую половину года рынок здесь достиг $794 тыс., и это рост на 4,5 % год к году.

Источник изображения: Bill Eccles / unsplash.com

Своим успехом распространители контрафактного контента в соседней республике обязаны его возросшей доступности и более либеральным методам борьбы с ними. Реклама на пиратских ресурсах в обеих странах стоит примерно одинаково. Механизмы борьбы с подобными ресурсами и их «зеркалами» совершенствуются, теневые рекламодатели уходят, и цены на рекламу снижаются одновременно — российский и белорусский пиратские сегменты тесно связаны.

Белорусским пиратам удалось увеличить выручку за счёт роста трафика и более доступного контента: в стране действует закон, допускающий цифровое пиратство в отношении материалов из недружественных стран. В легальных поисковых системах присутствие пиратских ресурсов разное: в российском сегменте они составляют 1 % выдачи, а в белорусском — 30 %. Отличаются и способы заработка: плееры на российских пиратских площадках перемежают нелегальный контент с рекламой, за счёт которой финансируются ресурсы, а у белорусов реклама чаще отсутствует — проекты финансируются за счёт добровольных пожертвований. И если законодательная база останется, а меры в отношении этих проектов не ужесточат, тенденция с «перетеканием» выручки из России в Беларусь сохранится.

Впрочем, не все эксперты соглашаются с такой оценкой — есть мнение, что растут доходы и у российских пиратов. Снижение нелегального трафика будет происходить по мере роста рынка легальных онлайн-кинотеатров, ужесточения давления на пиратские ресурсы, и в первую очередь на средства их монетизации, говорят специалисты.

Теги: россия, беларусь, пиратство
