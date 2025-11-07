Сегодня 07 ноября 2025
На «Яндекс Маркете» появился ИИ-агент — он найдёт товар по фото и поможет с выбором подарков

На торговой площадке «Яндекс Маркет» появилась новая функция — агент с искусственным интеллектом, который помогает в выборе товаров всех категорий от техники до предметов гардероба. Потенциальные покупатели могут задавать ему вопросы, отправлять фото, а в перспективе появится поддержка и голосового общения.

Источник изображений: yandex.ru/company

Получив запрос, агент анализирует его, задаёт дополнительные вопросы и предлагает самые подходящие товары, купить которые можно, не выходя из чата. Есть возможность отправить снимок одного предмета гардероба и уточнить, с какими другими он сочетается; а если попросить ИИ-агента подобрать подарок, тот уточнит, для кого он, и предложит несколько вариантов.

Сервис работает на базе ИИ-модели Alice AI — она постоянно обучается на данных «Яндекс Маркета». ИИ-агент учитывает персональный контекст пользователя в истории его заказов, рассказывает о заинтересовавших человека товарах, ориентируется в характеристиках и умеет их сравнивать у схожих продуктов. Он может подобрать товар по фото — образцом послужит один предмет гардероба для поиска другого, который с ним сочетается; если сфотографировать интерьер своего дома, то ИИ предложит, например, ковёр в тон помещения. Похожие и сочетаемые товары подбираются и в категории косметики. Отмечается, что подбор товаров по фото пока работает в режиме тестовой бета-версии.

При поиске подарка можно уточнить, для кого он предназначается, какие у человека интересы, и какой повод для праздника — сервис предложит вариант с учётом всех обстоятельств и пожеланий. ИИ-агент запрограммирован и на персональные подсказки, исходя из истории покупок — например, если в ней значится техника Apple, система спустя некоторое время предложит аксессуары для неё. В конце года ИИ-агент получит поддержку голосовых запросов.

Первый ИИ-помощник появился на «Яндекс Маркете» в апреле — тогда это был только чат-бот, умеющий отвечать на вопросы, теперь же его возможности расширились до агента. Но и с чат-ботом уже успели поработать несколько миллионов пользователей — чаще всего они интересовались электроникой (22 % чатов), бытовой техникой (14 %), одеждой (12 %) и товарами для дома (12 %).

яндекс, яндекс маркет, ии-агент
