Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Бывшие работники M**a представили умное ...
реклама
Новости Hardware

Бывшие работники Meta✴ представили умное кольцо Stream — для голосовых заметок и управления музыкой

Двое бывших разработчиков интерфейсов в Meta запустили стартап Sandbar, который представил умное кольцо Stream — устройство выступает в качестве «голосовой мыши», позволяя делать голосовые заметки, управлять музыкой и сервисами на основе искусственного интеллекта.

Источник изображений: sandbar.com

Источник изображений: sandbar.com

Умное кольцо Stream носится на указательном пальце ведущей руки, располагая встроенными микрофоном и сенсорной панелью. На демонстрации один из руководителей Sandbar коснулся сенсорной панели и удерживал на ней палец, чтобы записать голосовую заметку. По умолчанию микрофон выключен и активируется только этой командой — он достаточно чувствителен, чтобы расшифровать заметку в комплектном приложении, но устройство совместимо и другими. В приложении Stream есть чат-бот с искусственным интеллектом, который позволяет управлять заметками — редактировать их может как сам пользователь, так и ИИ. Реализован удобный механизм масштабирования заметок для быстрого просмотра журнала за несколько дней или недель. Функция персонализации позволяет голосовому помощнику говорить голосом как у пользователя.

В людных местах можно подключить наушники и общаться с ИИ-помощником в конфиденциальном формате. Когда наушники отключены, кольцо реагирует на действия пользователя при помощи тактильной обратной связи — она срабатывает при успешном добавлении новой заметки, задачи или при вычёркивании пункта из списка покупок. Сенсорная панель на кольце может выступать и контроллером для управления медиаплеером: можно запускать воспроизведение, ставить его на паузу, переключать композиции и регулировать громкость.

Приём предзаказов на Stream уже стартовал. Серебристая версия обойдётся в $249, золотистая — в $299, отгрузок придётся подождать до лета следующего года. Предлагается также подписка Pro, которая обойдётся бесплатно в первые три месяца, а потом будет стоить по $10 в месяц. За эти деньги владелец кольца получает неограниченное число чатов, заметок и приоритетный доступ к новым функциям. Пользователи имеют полный контроль над своими данными на любом уровне, заверили в Sandbar, — информация шифруется при передаче и хранении информации. Планируется поддержка экспорта данных в сторонние приложения, в том числе Notion. Производитель стремится сделать Stream не помощником или компаньоном, а скорее интерфейсом, позволяющим пользователям фиксировать самое важное и сохранять контроль над своими данными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все
Apple уменьшила цены, по которым скупает б/у iPhone, Mac, Watch и iPad у населения
Поручительство США нужно OpenAI для строительства фабрик чипов, а не центров обработки данных
Nvidia всё ещё надеется ослабить Blackwell так, чтобы США разрешили поставлять их в Китай
Теги: умное кольцо, ии, me
умное кольцо, ии, me
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.