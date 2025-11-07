Бывшие работники Meta✴ представили умное кольцо Stream — для голосовых заметок и управления музыкой

Двое бывших разработчиков интерфейсов в Meta✴ запустили стартап Sandbar, который представил умное кольцо Stream — устройство выступает в качестве «голосовой мыши», позволяя делать голосовые заметки, управлять музыкой и сервисами на основе искусственного интеллекта.

Умное кольцо Stream носится на указательном пальце ведущей руки, располагая встроенными микрофоном и сенсорной панелью. На демонстрации один из руководителей Sandbar коснулся сенсорной панели и удерживал на ней палец, чтобы записать голосовую заметку. По умолчанию микрофон выключен и активируется только этой командой — он достаточно чувствителен, чтобы расшифровать заметку в комплектном приложении, но устройство совместимо и другими. В приложении Stream есть чат-бот с искусственным интеллектом, который позволяет управлять заметками — редактировать их может как сам пользователь, так и ИИ. Реализован удобный механизм масштабирования заметок для быстрого просмотра журнала за несколько дней или недель. Функция персонализации позволяет голосовому помощнику говорить голосом как у пользователя.

В людных местах можно подключить наушники и общаться с ИИ-помощником в конфиденциальном формате. Когда наушники отключены, кольцо реагирует на действия пользователя при помощи тактильной обратной связи — она срабатывает при успешном добавлении новой заметки, задачи или при вычёркивании пункта из списка покупок. Сенсорная панель на кольце может выступать и контроллером для управления медиаплеером: можно запускать воспроизведение, ставить его на паузу, переключать композиции и регулировать громкость.

Приём предзаказов на Stream уже стартовал. Серебристая версия обойдётся в $249, золотистая — в $299, отгрузок придётся подождать до лета следующего года. Предлагается также подписка Pro, которая обойдётся бесплатно в первые три месяца, а потом будет стоить по $10 в месяц. За эти деньги владелец кольца получает неограниченное число чатов, заметок и приоритетный доступ к новым функциям. Пользователи имеют полный контроль над своими данными на любом уровне, заверили в Sandbar, — информация шифруется при передаче и хранении информации. Планируется поддержка экспорта данных в сторонние приложения, в том числе Notion. Производитель стремится сделать Stream не помощником или компаньоном, а скорее интерфейсом, позволяющим пользователям фиксировать самое важное и сохранять контроль над своими данными.