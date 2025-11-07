Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Российскую молодёжь переключилась на про...
реклама
Новости Hardware

Российскую молодёжь переключилась на проводные наушники, поддержав мировой тренд

Молодая аудитория в России внезапно начала проявлять живой интерес к проводным наушникам, обратили внимание аналитики розничной сети МТС. Проводные наушники выступают модным аксессуаром, вдобавок лишённым недостатков беспроводных моделей. Тренд на возвращение к проводным наушникам ранее в этом году проявился на Западе и его поддержали многие молодые знаменитости.

Источник изображения: Andrea Stuart / unsplash.com

Источник изображения: Andrea Stuart / unsplash.com

В III квартале продажи проводных наушников подскочили сразу на 65 % по сравнению со II кварталом — и на треть по сравнению с первым. Чаще всего проводные наушники приобретала молодёжная аудитория — 38 % продаж пришлись на потребителей в возрасте от 18 до 24 лет, и ещё 24 % продаж обеспечили покупатели возрастной категории от 25 до 30 лет.

Проводные наушники, возможно, не так комфортны, как беспроводные, но и у них есть свои преимущества: они просты в обращении, а ещё это стильный аксессуар в духе двухтысячных годов. Их не нужно заряжать, они совместимы с разными устройствами, надёжно подключаются и дают звук без задержек. Проводные наушники зачастую покупаются как дополнение к беспроводным — в офис, в поездки или для компьютерных игр. В последние годы эти модели тоже развивались, и даже недорогие изготавливаются из прочных материалов, предлагают качественные микрофоны и шумоизоляцию.

В розничной сети МТС на проводные модели в III квартале пришлись 17 % продаж всех наушников. В штуках самыми популярными марками стали Philips (37 % продаж), TFN (22 %), Apple (18 %), JBL (14 %) и Xiaomi (3 %), в деньгах — Apple (53 %), Philips (21 %), JBL (14 %), TFN (5 %), Samsung (2 %). Чаще всего проводные наушники покупали жители столиц (Москва — 20 %, Санкт-Петербург — 10 %), Краснодара (6 %), Уфы (6 %) и Екатеринбурга (3 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Windows 11 научится воспроизводить музыку на две пары Bluetooth-наушников одновременно
«Яндекс Фабрика» выпустила беспроводные наушники Commo One 2.0 с дизайном Sony MX
Honor представила беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ по цене $56
SanDisk отчиталась о росте выручки на 23 %, несмотря на скромные продажи серверных SSD
И целого мира мало: Илон Маск заявил, что Tesla придётся самостоятельно выпускать по 1 млн пластин с чипами ежемесячно
Илон Маск станет триллионером — акционеры Tesla одобрили рекордный план компенсации
Теги: мтс, наушники, россия
мтс, наушники, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.