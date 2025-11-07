Российскую молодёжь переключилась на проводные наушники, поддержав мировой тренд

Молодая аудитория в России внезапно начала проявлять живой интерес к проводным наушникам, обратили внимание аналитики розничной сети МТС. Проводные наушники выступают модным аксессуаром, вдобавок лишённым недостатков беспроводных моделей. Тренд на возвращение к проводным наушникам ранее в этом году проявился на Западе и его поддержали многие молодые знаменитости.

В III квартале продажи проводных наушников подскочили сразу на 65 % по сравнению со II кварталом — и на треть по сравнению с первым. Чаще всего проводные наушники приобретала молодёжная аудитория — 38 % продаж пришлись на потребителей в возрасте от 18 до 24 лет, и ещё 24 % продаж обеспечили покупатели возрастной категории от 25 до 30 лет.

Проводные наушники, возможно, не так комфортны, как беспроводные, но и у них есть свои преимущества: они просты в обращении, а ещё это стильный аксессуар в духе двухтысячных годов. Их не нужно заряжать, они совместимы с разными устройствами, надёжно подключаются и дают звук без задержек. Проводные наушники зачастую покупаются как дополнение к беспроводным — в офис, в поездки или для компьютерных игр. В последние годы эти модели тоже развивались, и даже недорогие изготавливаются из прочных материалов, предлагают качественные микрофоны и шумоизоляцию.

В розничной сети МТС на проводные модели в III квартале пришлись 17 % продаж всех наушников. В штуках самыми популярными марками стали Philips (37 % продаж), TFN (22 %), Apple (18 %), JBL (14 %) и Xiaomi (3 %), в деньгах — Apple (53 %), Philips (21 %), JBL (14 %), TFN (5 %), Samsung (2 %). Чаще всего проводные наушники покупали жители столиц (Москва — 20 %, Санкт-Петербург — 10 %), Краснодара (6 %), Уфы (6 %) и Екатеринбурга (3 %).