Gigabyte представила флагманскую плату X870E Aorus Xtreme X3D AI Top с комплектным штопором

Компания Gigabyte официально представила свою новую флагманскую материнскую плату для платформы AMD AM5 — X870E Aorus Xtreme X3D AI Top. Новинку впервые показывали ещё на выставке Computex 2025 летом этого года. Плата разработана специально для процессоров AMD Ryzen 9000X3D и 7000X3D, но также поддерживает и обычные процессоры Ryzen 9000, 8000 и 7000.

Новинка оснащена усиленной подсистемой питания VRM со схемой фаз 24+2+2, где каждая фаза рассчитана на силу тока 110 А, что позволяет поддерживать стабильную работу таких процессоров, как Ryzen 9 9950X3D, под постоянной нагрузкой.

Ключевой особенностью платы является X3D Turbo Mode 2.0 — система настройки на базе искусственного интеллекта, которая регулирует частоту, энергопотребление и тепловой режим каждого процессора с учётом его индивидуальных особенностей. Gigabyte заявляет о повышении производительности в играх до 25 % и улучшении производительности в многозадачности до 14 % по сравнению с настройками по умолчанию благодаря профилю, настроенному для запуска в один клик и ориентированному, в частности, на процессоры Ryzen X3D.

Поддержка памяти — ещё один важный аспект материнской платы. X870E Aorus Xtreme X3D AI Top рассчитана на поддержку модулей DDR5 со скоростью свыше 9000 МТ/с, имеет четыре слота DIMM и поддерживает профили разгона AMD EXPO. Gigabyte сочетает всё это с функцией автоматического разгона D5 Bionic Corsa и активным охлаждением DDR Wind Blade Xtreme слотов ОЗУ.

За охлаждение силовых элементов VRM платы отвечает система охлаждения CPU Thermal Matrix, а большие ребристые радиаторы, две тепловые трубки прямого контакта и несколько модулей M.2 Thermal Guard со встроенным вентилятором предназначены для SSD PCIe Gen5. Gigabyte заявляет о двузначном снижении температуры VRM, ОЗУ и слотов M.2 под нагрузкой по сравнению с предыдущими моделями плат.

Брендом AI Top компания маркирует свои самые передовые модели материнских плат X870E. Новинка поддерживает подключение до пяти NVMe-накопителей PCIe 5.0, оснащена усиленным слотом PCIe 5.0 x16, имеет два 10-Гбит сетевых контроллера, поддержку Wi-Fi 7, а также два порта USB4 (Type-C) на задней панели и разъём USB-C на фронтальной панели для быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Сборку системы упрощает полный набор инструментов Gigabyte EZ DIY, включающий механизмы крепления M.2 EZ Match, M.2 EZ Latch и EZ Latch Click для SSD, PCIe EZ Latch Plus Duo для GPU, Wi-Fi EZ Plug для антенны Wi-Fi с RGB-подсветкой. Также предусмотрена EZ Debug Zone, которая централизует светодиоды отладки (EZ Debug LED) и кнопки управления для удобного устранения неполадок при сборке нового компьютера. Функция DriverBIOS позволяет подключить новую систему к сети по Wi-Fi без установки отдельного драйвера благодаря встроенному сетевому драйверу, хранящемуся в BIOS объёмом 64 Мбайт.

Больше всего в материнской плате обращает на себя внимание большой 5-дюймовый ЖК-дисплей Edge View, расположенный на кожухе задней панели разъёмов. Он может отображать информацию с различных сенсоров для мониторинга состояния ПК, пользовательские анимированные изображения или логотипы.

За поддержку звука DTS:X Ultra Audio в плате отвечают ЦАП ESS ES9280A и ESS ES9080A с фронтальным USB-ЦАП ESSential в комплекте.

В комплект поставки материнской платы входит нестандартная прижимная пластина для процессоров.

Также компания добавила несколько необычных для таких продуктов предметов — термокружку объёмом 375 мл и штопор для вина. Стоимость платы не сообщается, но, учитывая все функции и особенности новинки, она явно превысит $1000.