Знакомые голоса и ответственность перед фанатами: THQ Nordic показала ролик о создании русской озвучки для ремейка «Готики»

Издательство THQ Nordic и барселонская студия Alkimia Interactive представили закулисный ролик о создании русской озвучки для ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

В опубликованном THQ Nordic видео продолжительностью 14 минут режиссёры дубляжа Эвелина Новикова и Иван Жарков наряду с актёрами рассказали об отношении к оригинальной «Готике» и процессе записи озвучки.

Как стало известно, голос протагонисту «Готики» — Безымянному герою — в ремейке подарил актёр Пётр Гланц-Иващенко, знакомый русскоязычным фанатам серии по роли этого персонажа в сиквеле, «Готика 2».

В ролике также подтвердили других актёров дубляжа: Фёдор Сухов озвучит некроманта Ксардаса, Ислам Ганджаев — мага Мильтена, Сергей Габриэлян младший — вора Лареса, а голосом Жаркова заговорят сразу несколько персонажей.

«Я очень жду от игр — и от "Готики", и от ремейка, — и нового поколения, которое сыграет и с папами вечером обсудит, как они играли. Я вот этого жду — диалога поколений и вообще — диалога», — поделился Сухов.

В ролике также фигурируют новые геймплейные кадры, однако разработчики ещё не настроили лицевые анимации и синхронизацию движения губ с речью. Аналогичные видео THQ Nordic выпустила для английской, немецкой и польской озвучек.

Релиз ремейка «Готики» ожидается в начале 2026 года на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают безжалостный открытый мир, новые истории и расширение старых, геймплейные улучшения и графику на Unreal Engine 5.