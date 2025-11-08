Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery заблокировали в Steam из-за жалобы GSC Game World

Разработчики из белорусской студии Platypus Entertainment сообщили о пропаже из Steam своего постапокалиптического кооперативного шутера Misery, объединяющего идеи S.T.A.L.K.E.R. и Lethal Company.

Напомним, Misery вышла 23 сентября эксклюзивно в Steam, откуда 7 ноября пропала из-за жалобы DMCA (нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху) со стороны GSC Game World — разработчиков S.T.A.L.K.E.R.

Судя по прикреплённым Platypus Entertainment скриншотам претензии (см. изображение ниже), GSC Game World посчитала некоторые элементы окружения в Misery чересчур похожими на таковые в своих играх.

В Platypus Entertainment с обвинениями в нарушении авторских прав GSC Game World не согласны и намерены «бороться, чтоб игру вернули обратно». Сроки возвращения Misery в Steam не уточняются.

Пока же Platypus Entertainment призывает пользователей своего сервера в Discord распространять информацию о случившемся с Misery и донести до GSC Game World, что «они неправы».

Стоит отметить, что DMCA могла отправить и не GSC. В начале 2024 года репозиторий открытого игрового движка OpenXRay на GitHub заблокировали из-за жалобы от имени студии, хотя на самом деле её подали мошенники.

Misery отправляет игроков в зону отчуждения вымышленной Заславской Республики бороться за выживание, обустраивать свой бункер, драться с враждебно настроенными выжившими, мутантами и различными аномалиями.