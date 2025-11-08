Сегодня 08 ноября 2025
Meta✴ запустит в WhatsApp систему раннего резервирования уникальных имён

Meta переходит от стадии разработки к практической реализации функции уникальных имён пользователей в мессенджере WhatsApp, о чём свидетельствуют рассылка, направленная владельцам бизнес-аккаунтов. Изменения коснутся способа идентификации аккаунтов и взаимодействия с клиентами.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Согласно письму, скриншот которого опубликовало издание Android Police, нововведение позволит компаниям отображать в чатах, как в индивидуальных, так и групповых, не номер телефона, а выбранное имя пользователя. Для бизнеса это также станет инструментом укрепления бренда, поскольку клиенты смогут находить и связываться с фирмами без необходимости использовать их контактные номера телефонов. В Meta отметили, что функция поможет улучшить деловые связи, так как «люди чувствуют себя увереннее при взаимодействии с бизнесом, когда их личная информация при этом остаётся конфиденциальной».

Подчёркивается, что до полного развёртывания будет запущена система раннего резервирования имён, чтобы пользователи могли заранее закрепить за собой желаемый вариант. При этом будут действовать определённые ограничения: имя должно содержать от 3 до 30 символов, не может начинаться с «www», заканчиваться именами доменных зон, например, .com или .ru, а также начинаться или заканчиваться точкой. Единственными допустимыми специальными символами внутри имени станут точка и символ подчёркивания.

Напомним, основные конкуренты Telegram и Signal уже давно поддерживают уникальные имена пользователей, позволяя общаться без афиширования номера своего телефона. В преддверии запуска функции Meta просит бизнес-аккаунты адаптировать свои системы идентификации клиентов и обновить соответствующие рабочие процессы для обеспечения бесперебойной работы после внедрения нововведения. Функция уникальных имён пользователей, о которой было заявлено ещё в мае 2023 года, будет запущена в следующем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
