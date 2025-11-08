Microsoft подтвердила существование версии Windows 11 26H1, но она предназначена для особого «железа»

Компания Microsoft подтвердила существование версии Windows 11 26H1, однако уточнила, что она не станет следующим крупным обновлением для пользователей операционной системы, так как данная версия предназначена исключительно для обеспечения поддержки новых поколений процессоров на архитектуре Arm и в частности, чипов Qualcomm Snapdragon X2 и Nvidia N1X.

Первая предварительная сборка версии 26H1 (сборка 28000) уже доступна участникам программы Windows Insider в Canary Channel. Как пишет Windows Central, ссылаясь на сообщение в блоге Microsoft, эта версия основана на новой платформе под кодовым названием Bromine и содержит только платформенные изменения, необходимые для работы с новым аппаратным обеспечением.

Как пояснили в компании, «26H1 не является функциональным обновлением для версии 25H2 и содержит исключительно изменения на уровне платформы для поддержки определённых процессоров. Пользователям не требуется предпринимать каких-либо действий». Основная разработка новых функций продолжится на базе версии 25H2, а тестирование функциональных новинок будет происходить через каналы Dev и Beta.

Microsoft подчёркивает сохранение ежегодного цикла крупных обновлений, согласно которому следующая версия для всех пользователей под номером 26H2 ожидается во второй половине 2026 года. Однако на данный момент неясно, будет ли 26H2 построена на базе версии 26H1, поставляемой вместе с Bromine, подобно тому, как 25H2 построена на базе 24H2.