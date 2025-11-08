Сегодня 08 ноября 2025
«Ситилинк» сменит бизнес-модель и переориентируется на онлайн-продажи

Компания Merlion, являющаяся одним из крупнейших в стане дистрибьюторов электроники и бытовой техники, планирует реорганизовать работу своей сети магазинов электроники «Ситилинк». Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора Merlion Олега Фоменко.

Источник изображения: fas.gov.ru

Источник изображения: fas.gov.ru

Прежде компания «Ситилинк» развивалась в качестве отдельной торговой сети. Теперь же она задействует общие ресурсы Merlion, включая склады, пункты выдачи заказов, транспорт и др. Некоторые магазины будут преобразованы в дарксторы, т.е. склады для сборки онлайн-заказов, откуда потом они доставляются до партнёра или клиента. Компания намерена уже в этом году открыть 27 точек такого формата. Речь идёт о крупных хабах до 1,5 тыс. м², основной задачей которых будет сбор и выдача товаров для B2C- и B2B-клиентов. В дополнение к этому планируется увеличить до 500 количество ПВЗ. Это обусловлено тем, что покупатели всё чаще выбирают товары онлайн и предпочитают самовывоз.

Фоменко сообщил что долгие годы «Ситилинк» был в большой степени автономен от головной компании, но в последние годы это стало избыточным, тяжеловесным и дорогостоящим. Ранее у «Ситилинка» был отдельный генеральный менеджер, но сейчас фактическое управление перешло к гендиректору Merlion, управление логистикой и складами сосредоточено внутри единого департамента, а сбытовые каналы — в трёх вертикалях, которые построены вокруг ключевой аудитории: B2C, B2B и партнёров IT-дистрибуции. Такой подход позволит предотвратить возникновение ситуаций, когда склад дистрибьютора забит, а у ретейлера имеются свободные площади.

Гендиректор Merlion отметил, что «традиционная модель — пришёл в магазин, посмотрел, получил консультацию продавца, пошёл домой, подумал, пришёл обратно и купил» больше не работает. Сейчас покупатели принимают решение о покупке «сидя в кресле, через смартфон, компьютер».

Вместе с этим трансформация затронула управляющую структуру и персонал розничной сети. «Мы увидели тренд — люди не приходят в «Ситилинк», чтобы выбрать товар в магазине. Отсюда возникает вопрос: нужны ли нам консультанты? Наверное, не нужны. Нужны ли нам специалисты, которые оформляют кредит? Тоже не нужны, потому что можно всё сделать на сайте», — рассказал господин Фоменко. Он добавил, что в рознице работали продавцы-универсалы, которые консультировали клиентов, помогали делать выбор, выдавали товар, но сейчас эта функция практически отмирает. Люди стали выбирать товары через маркетплейсы, через веб-сайт, после чего приходят и просто забирают свои покупки.

По данным на 2022 год, под управлением «Ситилинк» находилось около 1 тыс. собственных торговых точек. С 2023 года количество собственных магазинов и ПВЗ сократилось на 30 %. В настоящее время в распоряжении компании более 100 полноформатных магазинов и порядка 300 ПВЗ. Число последних компания планирует увеличить до 500. В 2023 году «Ситилинк» начал сокращать персонал и число торговых точек. В компании это связывали с падением чистой прибыли почти в три раза за два года с 2,2 млрд рублей до 800 млн рублей, а также снижением продаж и сокращением ассортимента. При этом по итогам 2024 года выручка «Ситилинк» выросла на 13 % до 150 млрд рублей, а чистая прибыль вдвое — до 1,6 млрд рублей.

Источник:

ситилинк, merlion, розничные сети
