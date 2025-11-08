Казахстан и OpenAI будут сотрудничать в развитии сферы образовании с использованием ИИ

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, министерство науки и высшего образования Казахстана, «Казахтелеком» и Freedom Holding подписали с OpenAI меморандум о сотрудничестве с целью развития образования и цифровых навыков с использованием ИИ-технологий, сообщается на сайте Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Согласно меморандуму, OpenAI будет в течение трёх лет ежегодно предоставлять не менее 165 тыс. лицензий педагогам Казахстана на использование ChatGPT Edu — специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. ChatGPT Edu обеспечивает доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля. ChatGPT Edu может выполнять анализ данных, предоставлять краткое изложение документов и создавать индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогут учителям в решении рутинных административных задач.

Также Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подписало меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по вопросам ИИ и облачных технологий с компанией Oracle, которая поможет ведомству в оценке возможности развёртывания решений Oracle в качестве пилотной ИИ-инфраструктуры в Казахстане и проведения соответствующих тестирований, изучения потенциала поэтапного развития ЦОД, а также реализации пилотных проектов в области прикладного ИИ. Oracle также обеспечит консультативную поддержку в программах развития кадрового потенциала — специализированное обучение и сертификацию, совместные исследовательские проекты и создание Центра компетенций Oracle в Казахстане.

Кроме того, ведомство подписало меморандум с компанией Groq о развёртывании инфраструктуры Groq в стране и проведении пилотных проектов на базе Alem.AI и Astana Hub. Соглашение также предусматривает создание ЦОД нового поколения для поддержки национальных и региональных программ по развитию высокопроизводительных вычислений (HPC) и ИИ.