Новости Software

В России определили угрозы устойчивости и безопасности интернета

Правительство РФ утвердило Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. В нём определены угрозы устойчивости и безопасности интернета, а также регламент их выявления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Источник изображений: Jonas Leupe / unsplash.com

«Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

В перечень угроз внесены отсутствие доступа к услугам связи по причине аварий и перегрузок сети, нарушение и прекращение работы критически важных объектов, а также нарушение информационной безопасности различных автоматизированных систем, доступ к подлежащим ограничению в РФ ресурсам, компьютерные атаки, подмена абонентских номеров и др. Угрозой целостности работы интернета в соответствии с новыми правилами является невозможность передачи информации с территории России в другие государства, т.е. речь идёт о нарушении доступа к глобальному интернету.

Документ содержит определение соответствующего перечня угроз, который будет находиться в ведении Минцифры, Роскомнадзора и ФСБ в рамках своих компетенций. Информация об угрозах, определённых в соответствии с перечнем, будет направляться в Роскомнадзор, который после согласования с Минцифры и ФСБ займётся утверждением регламента реагирования в отношении каждой определённой угрозы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вступит в силу 1 марта 2026 года.

Источник:

Теги: интернет, россия, регулирование
