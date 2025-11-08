Сегодня 08 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Представлен дрон-охотник за комарами — о...
реклама
Новости Hardware

Представлен дрон-охотник за комарами — он их догоняет и разрывает на части

Стартап Tornyol с небольшим частным финансированием, в котором в том числе поучаствовал создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин, представил дрона-охотника за комарами. Некоторые комары являются переносчиками опасных заболеваний, и с ними ведётся безжалостная борьба. С помощью дронов от комаров можно избавиться в сто раз дешевле, заявляют разработчики, и ищут желающих проверить разработку в реальных условиях.

Источник изображения: Tornyol

Источник изображения: Tornyol

Согласно статистике, комары ежегодно становятся причиной гибели 700 тыс. человек, заражения 700 млн и угрозы для 4 млрд жителей планеты болезнями, такими как малярия и лихорадка денге. Традиционные методы контроля популяции комаров, включая обработку площадей инсектицидами и биологическими препаратами, оказываются дорогими и недостаточно эффективными. Предложенные Tornyol дроны способны справиться с уничтожением комаров локально и в 100 раз дешевле альтернативных методов.

Дроны представляют собой модифицированные игрушки массой всего по 40 граммов с автономным управлением. Они могут самостоятельно патрулировать вверенную им территорию и уничтожают комаров на лету, просто разрубая их своими пропеллерами. С комарами справляется чистая кинетика без каких-либо химических реагентов.

Обнаружение комаров, определение их вида и даже пола происходит благодаря эхолокации. Дроны несут фазированную антенную решётку — массив микрофонов, который работает с простым ультразвуковым передатчиком на дроне, позаимствованным из системы парковки автомобиля. Специальный алгоритм позволяет дронам маневрировать в сложных условиях без столкновений с препятствиями и разрывать на части любого обнаруженного комара, если тот окажется потенциально опасным для человека.

Система распознавания комаров дронами работает с учётом доплеровского эффекта от взмахов крыльев комара и строит спектрограмму по каждому обнаруженному в воздухе насекомому. Разработчики подробно не говорят о технологии, ссылаясь на требования к защите патента. Но они обещают, что ни одно полезное насекомое не пострадает. Система уверенно отличает, например, осу от комара.

Система защиты от комаров включает базовую станцию для зарядки и координации: всего 10 таких дронов способны очистить квадратный километр территории, обеспечивая круглосуточную защиту садов или дворов от комаров. Один из разработчиков системы в своё время работал в компании по проектированию ультразвуковых блоков наведения для ракет и своим опытом гарантирует надёжность платформы по уничтожению комаров.

Стартап Tornyol уже проверил работу платформы на симуляторах и ищет желающих заказать разработку в «железе». При внесении предоплаты в размере $100 продукт будет доступен по цене $50 в месяц.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DJI представила Neo 2 — крошечный селфи-дрон с жестовым управлением и уклонением от препятствий за $211
DJI представила компактный дрон Mini 5 Pro с дюймовым сенсором и повышенной автономностью
Монокоптер из Сингапура установил рекорд длительности полёта на крохах энергии
Учёные открыли лёд XXI — неизвестную ранее кристаллическую форму водяного льда
Межзвёздная комета 3I/ATLAS показалась из-за Солнца — теперь её можно разглядеть на востоке перед рассветом
Китай отложил создание ускорителя для массового производства «частиц Бога» — пока на пять лет
Теги: дроны, человек, здоровье, насекомые
дроны, человек, здоровье, насекомые
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.