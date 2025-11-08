Представлен дрон-охотник за комарами — он их догоняет и разрывает на части

Стартап Tornyol с небольшим частным финансированием, в котором в том числе поучаствовал создатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин, представил дрона-охотника за комарами. Некоторые комары являются переносчиками опасных заболеваний, и с ними ведётся безжалостная борьба. С помощью дронов от комаров можно избавиться в сто раз дешевле, заявляют разработчики, и ищут желающих проверить разработку в реальных условиях.

Согласно статистике, комары ежегодно становятся причиной гибели 700 тыс. человек, заражения 700 млн и угрозы для 4 млрд жителей планеты болезнями, такими как малярия и лихорадка денге. Традиционные методы контроля популяции комаров, включая обработку площадей инсектицидами и биологическими препаратами, оказываются дорогими и недостаточно эффективными. Предложенные Tornyol дроны способны справиться с уничтожением комаров локально и в 100 раз дешевле альтернативных методов.

Дроны представляют собой модифицированные игрушки массой всего по 40 граммов с автономным управлением. Они могут самостоятельно патрулировать вверенную им территорию и уничтожают комаров на лету, просто разрубая их своими пропеллерами. С комарами справляется чистая кинетика без каких-либо химических реагентов.

Обнаружение комаров, определение их вида и даже пола происходит благодаря эхолокации. Дроны несут фазированную антенную решётку — массив микрофонов, который работает с простым ультразвуковым передатчиком на дроне, позаимствованным из системы парковки автомобиля. Специальный алгоритм позволяет дронам маневрировать в сложных условиях без столкновений с препятствиями и разрывать на части любого обнаруженного комара, если тот окажется потенциально опасным для человека.

Система распознавания комаров дронами работает с учётом доплеровского эффекта от взмахов крыльев комара и строит спектрограмму по каждому обнаруженному в воздухе насекомому. Разработчики подробно не говорят о технологии, ссылаясь на требования к защите патента. Но они обещают, что ни одно полезное насекомое не пострадает. Система уверенно отличает, например, осу от комара.

Система защиты от комаров включает базовую станцию для зарядки и координации: всего 10 таких дронов способны очистить квадратный километр территории, обеспечивая круглосуточную защиту садов или дворов от комаров. Один из разработчиков системы в своё время работал в компании по проектированию ультразвуковых блоков наведения для ракет и своим опытом гарантирует надёжность платформы по уничтожению комаров.

Стартап Tornyol уже проверил работу платформы на симуляторах и ищет желающих заказать разработку в «железе». При внесении предоплаты в размере $100 продукт будет доступен по цене $50 в месяц.