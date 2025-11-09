Samsung показала первый модульный SSD с заменяемым контроллером и памятью

Samsung раскрыла первые детали о своих будущих SSD: модульной модели AutoSSD (AM9C1 E1.A) с возможностью замены контроллера и чипов памяти независимо друг от друга, а также OEM-решении PM9E1 M.2 22×42 ёмкостью до 4 Тбайт, которое представляет собой SSD формата M.2 2242 с интерфейсом PCIe 5.0. Вероятно, обе новинки компания покажет широкой публике на ежегодной выставке CES 2026, которая пройдёт в январе следующего года.

Samsung представила оригинальный SSD AM9C1 для автомобилей в прошлом году. Изделие выполнено в корпусе BGA и оснащено фирменным 5-нанометровым контроллером PCIe 4.0, а также чипами флеш-памяти V-NAND 8-го поколения. Новый AM9C1 E1.A сохранил эти компоненты, но теперь имеет модульную конструкцию, в связи с чем Samsung позиционирует изделие как часть новой линейки AutoSSD. В AM9C1 E1.A контроллер и чипы памяти NAND разделены на два независимых модуля, что упрощает процесс обновления и замены. Компания также отметила, что модульная конструкция позволит увеличить срок службы продукта за счёт более эффективного рассеивания тепла.

Оригинальный AM9C1 был доступен в версиях ёмкостью от 128 Гбайт до 2 Тбайт и обеспечивал скорость чтения до 4700 Мбайт/с и записи до 1400 Мбайт/с. Модульная конструкция AM9C1 E1.A делает новинку более универсальной, поскольку автопроизводители и владельцы автомобилей получат возможность замены контроллера PCIe 4.0 на более быстрый PCIe 5.0, а также увеличения объёма хранилища с помощью чипов NAND большей ёмкости.

Накопитель PM9E1 M.2 22×42 представляет собой итерацию оригинальной модели PM9E1 в более компактном форм-факторе (первая версия была выполнена в формате M.2 2280). Хотя такие накопители не являются самыми распространёнными, они часто применяются в ультратонких ноутбуках, планшетах и мини-ПК. К примеру, для Steam Deck модель PM9E1 M.2 22×42 слишком велика, поскольку в консоли используются накопители формата 2230.

PM9E1 представляет собой накопитель PCIe 5.0 с 5-нанометровым контроллером Presto SSD от Samsung и чипами памяти V8 TLC V-NAND. По сути, он является OEM-версией потребительского накопителя Samsung 9100 Pro.

Сегмент накопителей M.2 2242 не слишком насыщен, но PM9E1 M.2 22×42, вероятно, будет конкурировать с недавно анонсированным Corsair MP700 Micro. Как и у конкурента, максимальный объём памяти у PM9E1 M.2 22×42 составляет 4 Тбайт. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 14,8 Гбайт/с и записи до 13,4 Гбайт/с, что значительно превосходит показатели MP700 Micro. Хотя PM9E1 M.2 22×42 классифицируется как OEM-накопитель, продукты Samsung для этого сегмента иногда попадают на серверный рынок и становятся доступными по более конкурентным ценам. Как правило, это подразумевает отсутствие стандартной гарантии, предоставляемой для потребительских решений.