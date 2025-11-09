Сегодня 10 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Apple собралась превратить iPhone в по-н...
реклама
Новости Hardware

Apple собралась превратить iPhone в по-настоящему спутниковый смартфон

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple ведёт разработку нескольких инновационных технологий, связанных со спутниковой связью в iPhone. Компания проявляет интерес к спутниковым технологиям для iPhone более десяти лет и в 2022 году её разработки привели к появлению функции Emergency SOS. Однако Apple не хочет останавливаться на этом и планирует двигаться дальше в данном направлении.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

В сообщении сказано, что в Apple шли обсуждения по поводу целесообразности предоставления собственных спутниковых услуг, вместо того, чтобы полагаться на сторонних провайдеров, таких как Globalstar или SpaceX. Однако руководство высказывалось против этого, поскольку «Apple не является оператором связи и не должна вести себя как оператор».

Гурман считает, что Apple может получить массу преимуществ от предоставления собственных услуг спутниковой связи. В первую очередь речь идёт о снижении зависимости от третьих сторон, особенно по мере того, как эта технология становится всё более значимой. Тем не менее, Гурман сообщил, что Apple работает сразу над несколькими технологиями, связанными со спутниковой связью в iPhone:

  • Фреймворк для сторонних приложений. Это позволит разработчикам интегрировать спутниковую связь в свои приложения.
  • Навигация в Apple Maps с поддержкой спутниковой связи. Пользователи смогут осуществлять навигацию без необходимости подключения к сотовым сетям или предварительной загрузки карт.
  • Расширенные возможности обмена сообщениями. Поддержка передачи не только текста, но и изображений через спутниковую связь.
  • Улучшение качества спутниковой связи. В настоящее время для работы спутниковой связи в iPhone требуется беспрепятственный обзор неба. Потенциальные улучшения приведут к тому, что спутниковая связь будет работать в авто, в помещениях и др.
  • Поддержка 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). За счёт этого смартфон может задействовать спутники для связи вне зоны покрытия традиционных наземных сетей связи.

На какой стадии находятся эти разработки и когда они могут быть реализованы в iPhone, журналист не уточнил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Придётся подождать: MacBook Pro получат сенсорный OLED-экран только с переходом на чипы Apple M6 Pro и M6 Max
Apple iPhone Air оказался успехом с точки зрения маркетинга, но не по объёму продаж
Apple обнаружила противоречия в законах DSA и DMA, пытаясь отбиться от изменений в App Store
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink — это 143-й пуск компании в этом году
Apple уменьшила цены, по которым скупает б/у iPhone, Mac, Watch и iPad у населения
Poco предлагает свои новейшие смартфоны Poco X7 Pro, Poco M7 Pro 5G и Poco M7
Теги: iphone, apple, спутниковая связь
iphone, apple, спутниковая связь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.