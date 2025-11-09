Apple собралась превратить iPhone в по-настоящему спутниковый смартфон

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Apple ведёт разработку нескольких инновационных технологий, связанных со спутниковой связью в iPhone. Компания проявляет интерес к спутниковым технологиям для iPhone более десяти лет и в 2022 году её разработки привели к появлению функции Emergency SOS. Однако Apple не хочет останавливаться на этом и планирует двигаться дальше в данном направлении.

В сообщении сказано, что в Apple шли обсуждения по поводу целесообразности предоставления собственных спутниковых услуг, вместо того, чтобы полагаться на сторонних провайдеров, таких как Globalstar или SpaceX. Однако руководство высказывалось против этого, поскольку «Apple не является оператором связи и не должна вести себя как оператор».

Гурман считает, что Apple может получить массу преимуществ от предоставления собственных услуг спутниковой связи. В первую очередь речь идёт о снижении зависимости от третьих сторон, особенно по мере того, как эта технология становится всё более значимой. Тем не менее, Гурман сообщил, что Apple работает сразу над несколькими технологиями, связанными со спутниковой связью в iPhone:

Фреймворк для сторонних приложений. Это позволит разработчикам интегрировать спутниковую связь в свои приложения.

Навигация в Apple Maps с поддержкой спутниковой связи. Пользователи смогут осуществлять навигацию без необходимости подключения к сотовым сетям или предварительной загрузки карт.

Расширенные возможности обмена сообщениями. Поддержка передачи не только текста, но и изображений через спутниковую связь.

Улучшение качества спутниковой связи. В настоящее время для работы спутниковой связи в iPhone требуется беспрепятственный обзор неба. Потенциальные улучшения приведут к тому, что спутниковая связь будет работать в авто, в помещениях и др.

Поддержка 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). За счёт этого смартфон может задействовать спутники для связи вне зоны покрытия традиционных наземных сетей связи.

На какой стадии находятся эти разработки и когда они могут быть реализованы в iPhone, журналист не уточнил.