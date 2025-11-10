Сегодня 10 ноября 2025
Инженер вынес 18 000 секретных файлов Intel перед увольнением — и исчез

Intel подала в суд на своего бывшего инженера-программиста Цзиньфэна Ло (Jinfeng Luo), обвинив его в хищении конфиденциальной информации незадолго до ухода из компании. Иск на сумму $250 000 направлен на возврат похищенных данных и компенсацию ущерба. Согласно материалам дела, Ло, работавший в Intel с 2014 года, получил уведомление об увольнении 7 июля прошлого года, а его последним рабочим днём должен был стать конец того же месяца.

Источник изображения: AI

Источник изображения: Copilot

По сообщению Tom's Hardware, инженер предпринял первую попытку скопировать файлы с корпоративного ноутбука на внешний накопитель примерно за неделю до запланированного ухода, однако встроенные защитные механизмы компании заблокировали эту операцию. Спустя три дня он повторил попытку — на этот раз успешно, переправив данные на сетевое хранилище (NAS). В оставшееся время Ло активно загружал информацию, в общей сложности присвоив около 18 тысяч файлов, среди которых, как утверждает Intel, были активы, содержащие коммерческую тайну, включая документы с пометкой «Совершенно секретно».

После ухода Ло исчез: на звонки, письма и официальные уведомления он не отвечал. Intel, находящаяся в процессе масштабной оптимизации и сократившая за последние несколько лет около 35 000 рабочих мест, заявила, что обнаружила утечку почти сразу, однако добиться возврата украденных данных или установить контакт с экс-сотрудником не удалось.

Отметим, что это не первый подобный инцидент для корпорации. Ранее другой бывший инженер Intel был приговорён к двум годам условно и штрафу в $34 000 за незаконное копирование информации, которую он впоследствии использовал при трудоустройстве в Microsoft. Как позднее выяснилось в ходе судебного процесса, Microsoft использовала эти данные в своих интересах при переговорах с Intel.

Источник:

