Американская Sakuu придумала, как увеличить срок службы электродов в батареях в два раза до 4000 циклов

При производстве тяговых батарей для электротранспорта используется настолько сложное сочетание химических и физических процессов, что многие компании активно экспериментируют на каждом из этапов, чтобы добиться технического прогресса. Американская Sakuu нашла способ увеличить срок службы электродов в два раза и поднять показатели остаточной ёмкости.

Источник изображения: Sakuu

Источник изображения: Sakuu

Примечательно, как сообщает Interesting Engineering, что подобный прогресс достигается за счёт изменения техпроцесса производства электродов для тяговых батарей. Sakuu на своём оборудовании нового поколения использует полностью «сухой метод» изготовления катодов, который не требует применения токсичных растворителей и загрязнения большого количества воды.

Полученные опытным путём аккумуляторные ячейки нового типа позволяют сохранить до 83 % остаточной ёмкости после 4000 циклов заряда и разрядки. Фактически, это в два раза выше типовых требований для тяговых аккумуляторов электромобилей. Обычная NCM-батарея способна сохранить не менее 80 % остаточной ёмкости после 2000 циклов зарядки и разрядки. Sakuu при помощи своего оборудования предлагает буквально «печатать» электроды литийионных батарей сухим методом. Эксперименты конкурентов в этой сфере не всегда завершались успехом, по словам представителей Sakuu, особенно если речь шла о катодах.

В своих экспериментальных ячейках Sakuu поменяла только технологию изготовления катодов, а химический состав остался прежним: анод изготавливается из графита, а катод — из комбинации никеля, кобальта и марганца. Новый сухой метод производства катода позволяет не только исключить использование токсичных растворителей и воды, но и на 55 % уменьшить выбросы углекислого газа, а также довольствоваться на 60 % меньшей площадью для размещения оборудования. В целом, на операционных расходах по новому методу экономится до 30 %.

Фирменная технология Kavian для печати электродов позволяет изготавливать как катоды, так и электроды, экспериментируя в случае необходимости с их химическим составом. На таком оборудовании также можно изготавливать сухим методом электроды для суперконденсаторов. Подобные компоненты могут пригодиться для подсистемы питания центров обработки данных, сосредоточенных на сфере ИИ. Поставки такого оборудования клиентам Sakuu скоро начнутся, а ещё компания сама изготавливает сотни метров «сухих» электродов для клиентов, предпочитающих сразу получать готовую продукцию этого типа. Сотрудничество в этой сфере ведётся с компанией IBC.

